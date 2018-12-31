2018-12-30T22:41:02+03:00
Спорт

Россия - Канада 31 декабря 2018: прямая онлайн-трансляция матча молодежного чемпионата мира по хоккею

Хоккей, матч Россия - Канада 31 декабря 2018. Прямая онлайн-трансляция состоится 1 января 2019 года из-за разницы в часовых поясах. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч МЧМ-2019 по хоккею
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Сборная России завершает групповой этап МЧМ-2019 игрой против Канады.Сборная России завершает групповой этап МЧМ-2019 игрой против Канады.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Последнюю игру на групповом этапе МЧМ-2019 по хоккею сборная России проведет в ночь с 31 декабря 2018 года на 1 января 2019 года. Соперник - невероятно крут, это - команда Канады, хозяева турнира. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Россия - Канада 31 декабря 2018.

Статистика личных встреч Россия - Канада 31 декабря 2018

Последний раз команды играли между собой в финале МЧМ-2015. Россия тогда уступила со счетом 4:5.

Точное время начала матча Россия - Канада 31 декабря 2018

Матч Россия - Канада начнется в 4 часа утра 1 января 2019 года.

Прогнозы на матч Россия - Канада 31 декабря 2018

Канада - явный фаворит игры против России.

Трансляция матча Россия - Канада 31 декабря 2018

Трансляция матча Россия - Канада 31 декабря 2018 года состоится в прямом эфире на канале Матч ТВ с 04:00 по московскому времени 1 янвая 2019 года.

Россия - Канада 31 декабря 2018.

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