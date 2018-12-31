Россия - Канада 31 декабря 2018: прямая онлайн-трансляция матча молодежного чемпионата мира по хоккею
Последнюю игру на групповом этапе МЧМ-2019 по хоккею сборная России проведет в ночь с 31 декабря 2018 года на 1 января 2019 года. Соперник - невероятно крут, это - команда Канады, хозяева турнира. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Россия - Канада 31 декабря 2018.
Статистика личных встреч Россия - Канада 31 декабря 2018
Последний раз команды играли между собой в финале МЧМ-2015. Россия тогда уступила со счетом 4:5.
Точное время начала матча Россия - Канада 31 декабря 2018
Матч Россия - Канада начнется в 4 часа утра 1 января 2019 года.
Прогнозы на матч Россия - Канада 31 декабря 2018
Канада - явный фаворит игры против России.
Трансляция матча Россия - Канада 31 декабря 2018
Трансляция матча Россия - Канада 31 декабря 2018 года состоится в прямом эфире на канале Матч ТВ с 04:00 по московскому времени 1 янвая 2019 года.
Россия - Канада 31 декабря 2018.