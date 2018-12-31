У нас елку на Новый год наряжают. А в Эфиопии - поджигают…

О праздничных обычаях, которые существуют в других странах, рассказывается в книге Натальи Матюховой «Новый год: традиции народов мира», вышедшей в издательстве «Эксмо». Мы выбрали самое главное для россиян: какие деревья украшать, какую еду подавать на стол и каким суевериям следовать.

ДЕРЕВО И УКРАШЕНИЯ

У нас главное новогоднее дерево - естественно, елка, и в этом мы не одиноки: елки украшают практически по всей Европе и Северной Америке. Правда, есть своя специфика украшений. Немцы любят вешать на елку фигурку Щелкунчика. Шведы чаще вешают не стеклянные игрушки, а сделанные из соломы или бумаги (а саму елку по возможности ставят во дворе дома). В Ирландии предпочитают игрушки зеленого или желтого цвета. В Финляндии украшения очень часто мастерят своими руками, вместе с детьми; а сами деревья чаще выбирают искусственные, чтобы не наносить вред природе.

В Средние века в Германии елки часто украшали яблоками или яйцами. Яйцо - вообще один из древнейших символов нарождающейся жизни и воскресения, поэтому мы красим яйца на Пасху; кстати, сейчас в Провансе елки иногда украшают раскрашенными скорлупками яиц. Именно в Германии родилась первая стеклянная игрушка - пишут, что в XVI веке какой-то мастер-стеклодув создал специальный шар, по форме - как раз что-то вроде яблока или яйца; при этом первое упоминание о наряженной елке относится почему-то только к началу XVII века, так что в данном случае, с точки зрения историков-архивистов, игрушка елку почему-то опередила. (Впрочем, есть другая версия, согласно которой, появление стеклянных игрушек случилось только в 1848 году - в Германии случился неурожай яблок, и стеклодувы принялись массово производить полые внутри стеклянные яблоки).

У нас есть свои ритуалы по поводу встречи Нового годаФото: REUTERS

В США, помимо елки, популярный атрибут Рождества и Нового года - ветка омелы (это вечнозеленый кустарник-паразит, его часто можно видеть на деревьях, издали он выглядит как шар внутри ветвей).

Во Вьетнаме в качестве традиционного новогоднего дерева используется или бамбук, или персиковое дерево. Кое-где в Индии символом Нового года считается бамбуковое или манговое дерево, в Никарагуа - кофейное, в Тунисе - сосна, а в Австралии - метросидерос, дерево с красными цветками. На Кубе это хвойное деревце араукария, а в Африке, там, где растут баобабы, для этой цели годится и баобаб - правда его, конечно, совсем трудно срубить и принести домой.

Впрочем, оригинальнее всего поступают в Эфиопии: там не устанавливают новогоднее дерево, а сжигают его. Где-нибудь на площади ставят эвкалипт или ель, поджигают, смотрят и радуются. Причем пламя считают священным.

РИТУАЛЫ И ОБРЯДЫ

У нас есть свои ритуалы по поводу встречи Нового года - например, пока бьют часы, написать на бумажке желание, сжечь бумажку, бросить в бокал шампанского и немедленно выпить. У других народов мира тоже есть немало своих странностей.

Например, китайцы, как всем известно, обожают встречать свой Новый год фейерверками и хлопушками. Это не просто так, а потому, что шум, по поверьям, отгоняет злых духов, которые как раз ищут, где бы поселиться. Японцы же отгоняют несчастья, вывешивая перед домом венки соломы или просто пучки сухих растений. В Венгрии с той же целью в первые секунды нового года надо свистеть в дудочки и рожки. А румыны прячут подальше острые предметы вроде топоров - считается, что ими могут воспользоваться злые духи, выходящие на дорогу. Если их не вооружить в новогоднюю ночь, можно уберечься от них на весь год.

Китайцы обожают встречать свой Новый год фейерверками и хлопушкамиФото: REUTERS

Счастье же привлекают по-разному. Испанцы, например, едят двенадцать виноградин, пока бьют часы. В Греции разбивают о стену дома гранат (один из главных новогодних фруктов) - если семечки широко разлетятся, год будет счастливым. В Швеции у дверей дома колотят старую посуду - и опять же, черепков должно получиться как можно больше. Японцы считают необходимым в Новый год засмеяться.

ЕДА

В России, понятно, на новогоднем столе должны быть оливье, мандарины и шампанское. У других народов мира тоже есть свои особые блюда для встречи Рождества и Нового года.

Во многих странах к новогоднему столу из суеверия не подают птицу (счастье может «улететь»). В других большой популярностью пользуется индейка. В США, например, ее предпочитают фаршировать, причем начинка может быть самой разной, а в Голландии запекают с яблоками.

Во Франции птицу на стол подают непременно. Там тоже не прочь индейки, приготовленной как-нибудь изощренно (например, перед приготовлением можно нафаршировать ее свининой или фуа-гра, а потом замариновать в коньяке). Но король рождественской и новогодней кухни во Франции - гусь; во-первых, его просто запекают и подаю на стол, во-вторых, из его печени делают фуа-гра, паштет, который великолепно заменяет французам нашу красную икру.

В США индейку предпочитают фаршировать, причем начинка может быть самой разнойФото: GLOBAL LOOK PRESS

В Великобритании индейку подают с соусом из крыжовника, хотя есть множество других вариаций. Кстати, помимо индейки англичане любят на Рождество отведать плам-пудинг, ингредиенты которого - разнообразные сухофрукты, почечное сало (!), специи, яйца, патока и алкоголь; все это варят в специальной форме на водяной бане или на пару, и, согласно некоторым рецептам, еще и выдерживают «для созревания», иногда в течение нескольких месяцев. А при подаче обливают ромом и поджигают. Едят, запивая пуншем из вина, рома, чая, сахара и лимонного сока.

Еще один хит новогоднего стола - свинина в самых разных видах. Немцы едят свой айсбайн (приготовленную особым образом свиную рульку) и сосиски с тушеной квашеной капустой (впрочем, это они едят и в любое другое время года). Венгры ставят на стол поросенка - жареного или хотя бы шоколадного. Мексиканцы тоже высоко ценят поросят.

Если говорить о рыбе, то немцы и поляки высоко ценят сельдь (причем некоторые поляки считают, что чем острее она будет, тем счастливее окажутся следующие 12 месяцев). А чехи и словаки обожают запеченного в сметане карпа - перед Новым годом карпов продают во множестве торговых точек).

Во многих странах в пирогах запекают какой-то маленький предмет; кому из сидящих за столом достанется кусок с ним, тому будет счастье. Во Франции, Бельгии и Нидерландах это боб, в Португалии - маленькая медаль или какая-нибудь фигурка, в Болгарии и некоторых других странах - монетка.

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