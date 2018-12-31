Вот это характер! Хоккеисты молодежной сборной России победили Швейцарию 7:4, дважды проигрывая по ходу матча

В канадском Ванкувере в ночь с 30 на 31 декабря прошел третий матч российской сборной на молодежном ЧМ по хоккею. Команда Валерия Брагина добилась победы со счетом 7:4, при этом уступая дважды по ходу игры со счетом 0:2 и 1:3.

К 10-й минуте поединка россияне уступали со счетом 0:2 после точных бросков Лемана (1) и Нюсбаумера (10). Потом отыграли одну шайбу - на 15-й минуте отличился Кирилл Марченко.

Во 2 периоде продолжилась погоня. Сначала Леман сделал счет 3:1, но потом лидерство Швейцарии в той игре сошло на нет. Дмитрий Саморуков на 27-й, а Григорий Денисенко на 32-й сравняли счет. Более того! Во 2 периоде Швейцария не реализовала два буллита за два нарушения в одном игровом эпизоде. Первый отбил наш вратарь, а второй швейцарец бросил просто мимо.

Однако затем матч-штраф получил наш Иван Муранов, у которого усмотрели колющий удар по сопернику. Но в третьем периоде наши укрепились в роли лидера матча. Кирилл Слепец и Александр Алексеев довели счет до 5:3. Но тут же Янник Брюшвайлер внес интригу, забросив четвертую шайбу Швейцарии в матче. На что наши ответили двумя шайбами.

На 52-й минуте Павел Шэн, а на 53-й Виталий Кравцов забросили две шайбы, установив окончательный счет в матче - наши выиграли 7:4. А Кравцов, забросив последнюю шайбу в этой игре, отпраздновал ее "жестом Артема Дзюбы", отдав по-военному честь, приложив руку к голове.

Теперь в ночь с 31 декабря на 1 января у команды России - последний матч на групповом этапе. В 4 часа утра по московскому времени наши сыграют с Канадой.