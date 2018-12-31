Краснощекий бизнес

Как известно, стать господрядчиком в нашей стране – невероятная удача. Государство и государственные компании осуществляют самые масштабные проекты и считаются надежными и стабильными партнерами. Также известно, что открытой конкурентной борьбы за самые лакомые кусочки госзаказа нет – они достаются только «своим людям». Нередко в прямом смысле, родственникам и друзьям чиновников и топ-менеджеров госкомпаний и аффилированным с ними структурами. В итоге среди выгодополучателей госконтрактов оказываются и те, кто их распределяет. Недаром министр внутренних дел Владимир Колокольцев называл госзаказ в числе самых коррумпированных сфер в России.

«Свои люди» монополизировали заказы в первую очередь естественных монополий – лидеров по объему контрактов с подрядчиками. РЖД – как раз один из таких крупнейших заказчиков страны, общий объем годовых заказов компании составил более 1,2 трлн рублей.

Контракты РЖД нередко уходят подрядчикам, названия которых нередко ничего не скажут обычным гражданам.

Вот один из примеров такого партнерства – первый заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Краснощек Анатолий Анисимович и питерская фирма ООО «Монолит», занимающаяся строительными проектами.

Анатолий Краснощек большую часть своего трудового пути прошел на Октябрьской железной дороге, (железнодорожная инфраструктура северо-западных областей России), управление которой находится в Санкт-Петербурге. В 2005 году он стал первым заместителем начальника Октябрьской железной дороги.

На сайте компании «Монолит», которая «с 1999 года выступает в качестве генерального подрядчика для государственных организаций» в разделе «Отзывы» первая в списке благодарность от Анатолия Краснощека, еще первого заместителя начальника Октябрьской железной дороги. Краснощек благодарит компанию за ремонт железнодорожных переездов, выполненный «в рамках подготовки Санкт-Петербургского железнодорожного узла к проведению саммита глав государств «Группа восьми» в 2006 году».

Краснощек в своем благодарном отзыве выражает надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество и такое сотрудничество действительно будет. Вообще семь из девяти благодарственных писем в разделе «Отзывы» на сайте «Монолита» получены от РЖД.

В октябре 2015 года Краснощек назначен первым вице-президентом ОАО "РЖД" и плодотворное сотрудничество выходит на новый виток. С 2016 г. дела питерской фирмы резко идут в гору.

В 2016 году АО «РЖДстрой» заключил с «Монолитом» контрактов на общую сумму более 1 млрд 235 млн рублей, а в 2017 году почти на 804 млн рублей. Таким образом, компания получила от РЖД за два года подрядов более чем на 2 млрд рублей.

При этом конкурсы на сотни миллионов рублей проходят через процедуру закупки у единственного поставщика, что следует из официальных данных.

Интересно, а кто же собственники компании «Монолит», которая судя по отзыву Анатолия Анисимовича Краснощека отличается «высокой организацией работ» да такой, что конкуренты и рядом не стояли?

На сайте организации не указаны бенефициары общества, но в системе СПАРК они без труда находятся. Их двое - Сергей Стороженко... и Сергей Краснощек.

И если за Краснощека говорит его фамилия, то к Стороженко стоит внимательней присмотреться.

Сергей Стороженко – один из основных бизнес-партнеров Анатолия Анисимовича Краснощека.

«Новая газета» называла Стороженко участником второго по объему контрактов «кластера» подрядчиков РЖД. В исследовании издания кластерами именуются скрытые объединения подрядчиков госкомпаний. Так вот с РЖД, по информации «Новой», работают девять таких тайных холдингов.

Девятью из одиннадцати компаний Стороженко владеет на пару с Сергеем Краснощеком.

Одна из компаний бизнес-империи Сергея Стороженко ООО «СКА» в свою очередь является одной из ведущих структур «кластера номер 2».

По официальной информации, крупная транспортная компания ООО «Системы Консалтинга и Аутсорсинга» («СКА») создана в 2008 году на основе автотранспортного комплекса Восточно-Cибирской железной дороги.

ООО «СКА» имеет региональные подразделения в Дальневосточном регионе, Красноярском крае, Иркутской области и Северо-Кавказском регионе.

Компания СКА зарегистрирована в Иркутске в декабре 2008 года. А в июле того же Анатолий Краснощек был назначен начальником Восточно-Сибирской железной дороги.

Участники рынка говорят, что «СКА» без конкурса стала получать контракты на грузоперевозки по завышенным ценам.

Компания начинала с тарифов 600-700 руб. за машино-час в 2009 году. К 2013 году средний тариф составлял уже свыше 1300 руб. за машино-час, в то время как на других железных дорогах в 2 - 2,5 раза меньше. Как посчитали специалисты, при себестоимости 400-600 рублей за машино-час в 2012-2013 годах даже в условиях Севера объём вывода денег составлял 500-600 млн рублей в год при производственной программе свыше 1 млн машино-часов в год.

И так же как с «Монолитом» у Краснощека со «СКА» сложилось плодотворное сотрудничество. И точно также, как и у питерской компании, с 2015 года, когда Краснощек стал первым вице-президентом РЖД, дела «СКА» резко пошли в гору.

«В 2015 году произошло значимое событие для компании «СКА». Выиграв в крупном конкурсе на право оказания автотранспортных услуг для ОАО «РЖД», мы расширили территорию своей деятельности и в настоящее время имеем представительства не только в Восточной Сибири, но и в Дальневосточном регионе, Красноярском крае и Северо- Кавказском регионе», - говорится на официальном сайте компании.

За один год численность сотрудников компании увеличилась с 900 до 5000 человек.

И неудивительно, «СКА» только в 2015 году выигрывает конкурсов на 24 млрд рублей по статье автотранспортное обслуживание РЖД.

Это направление в РЖД курирует именно Краснощек. Он же в 2016 году выпускает распоряжение N 525р «Об утверждении Условий транспортного обслуживания ОАО "РЖД"»

После выпуска этого распоряжения 28 марта - 28 апреля «СКА» указано в Спарке как победитель еще одного конкурса РЖД, почти на 2 миллиарда рублей.

При этом ранее аналогичный конкурс отменяли, как говорят, по личной просьбе Краснощека, так как ООО «СКА» дало худшее предложение и не могло победить априори.

В последнее время «СКА» стала брать в лизинг не только автотранспорт, но и полувагоны, для угля что логично, когда ее куратор следит за всем грузовым движением в стране.

Подобный многомиллиардный круговорот денег между «своими людьми» приводит к массе негативных последствий, как для транспортной отрасли, так и всей для экономики страны – снижение качества при росте стоимости лежит на поверхности.

Сопутствующие распилы и откаты тоже никто не отменял. Все это оборачивается ущербом бюджету и отсутствием стимулов для работы для десятков тысяч способных бизнесменов, которым не повезло со связями в среде госзаказчиков. Коррупция и отсутствие прозрачных правил и простой справедливости в сфере госзаказа – один из самых мощных факторов, подрывающих авторитет государства. А ведь бизнес Краснощека не единичный

случай, и похоже, такая «плодотворная» для личного кармана деятельность уже грозит стать скорее правилом, чем исключением.