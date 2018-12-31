Уроки жизни писателя Амоса Оза
Уходящий год забрал многих писателей. 28 декабря не стало классика литературы, самого известного писателя Израиля Амоса Оза. Наверняка многие читали его роман «Мой Михаэль», написанный еще пятьдесят лет назад и вошедший в топ-сто лучших романов двадцатого века.
Вообще, и для самого Оза был удивительным его феномен. Он писал то, что, казалось бы, неинтересно никому, кроме горстки людей " теме". Еврейские семьи, рассказы о жизни в кибуце. Но почему-то его книги становились бестселлерами во всем мире.
"А потом я понял, что чем более локальна литература, тем более она универсальна", - сказал Оз во время своего последнего визита в Россию.
Все последние годы Оз считался главным претендентом на «Нобелевку». Как это часто бывает, главной своей награды он не дождался, но пару месяцев назад его пригласили в Москву на вручение премии "Ясная Поляна".
Журналисты даже невесело шутили, мол, ну каково получать «Ясную поляну» вместо «Нобелевки»?
Но он отвечал серьезно: «Премия имени Толстого для меня - большая честь».
Понятно, что у него, писателя, переведенного на 50 языков, наград разного калибра было - пруд пруди. Понятно, что он мог вообще не приезжать. Все уже знали, что у Оза - рак в терминальной стадии. Откровенно говоря, далеко не каждый хорошо себя чувствующий писатель из-за рубежа прилетал за «Ясной поляной». А Оз - прилетел. «А как иначе? Ведь я почти родственник Толстого».
Он вспоминал, как его мать, уроженка Одессы, репатриированная в будущий Израиль в 1934 году, среди горстки вещей, уместившихся в чемодан, везла с собой книги Льва Толстого. Как жил среди толстовцев в Израиле, как видел везде и вокруг людей, пусть и называющих себя евреями, но словно сошедших со страниц русской классики…
Во время пресс-конференции кто-то задал вопрос о русском языке. И он ответил, что русский- родной ему язык.
Можно было бы, конечно, усомниться, и подумать, что писатель так сказал, чтобы сделать приятное гражданам страны, в которой сейчас находится... Можно было бы, если не знать, что Оз приехал попрощаться.
Нет, он не говорил по-русски. Принципиальные родители не дали мальчику возможности изучить другие языки, кроме иврита. (Они считали, что узнав европейский язык, Амос оставит свою страну ради Европы). Европейские языки он смог освоить уже в зрелом возрасте. Но русский он понимал "сердцем и душой". Ему рассказывали сказки на русском, ему пели русские колыбельные. Сейчас, уже после его смерти, этот его рассказ кажется символичным. Тот, кому с колыбели пели песни на русском, и на смертном одре приехал в нашу страну, чтобы проститься. Как лермонтовский Мцыри: «И близ меня перед концом родной опять раздастся звук!»
- Он держался молодцом, - вспоминает журналист Наталья Ломыкина. - и так трогательно говорил о своей жене, с которой прожил почти шестьдесят лет, что наворачивались слезы. Было понятно, что он до сих пор влюблен, как мальчишка.
В свой последний приезд, Амос давал много интервью. Во время разговора с Владимиром Познером писатель подробно рассказал о своем последнем романе «Иуда», вышедшем у нас в издательстве «Фантом-пресс». Этот последний его роман - был самым нетипичным и самым странным. Казалось бы, причем тут "Иуда" если всю жизнь Оз писал на тему семьи. Несчастливой семьи, если быть точным.
Однако Оз говорил, что интересовался темой с детства. Тема предательства мучила его всегда. Может быть, все началось тогда, когда мать Оза, которую он горячо любил, добровольно ушла из жизни в 38 лет, предав таким образом своего единственного сына.
Он нашел в себе силы простить и объяснить себе ее поступок. Также, как нашел возможность объяснить поступок Иуды: «Иуда был не предателем, он был фанатиком».
Понятно, что книга, оправдывающая самого презренного в истории персонажа, наделала много шума.
Но был и еще один момент. «Иуда» - в каком-то смысле, роман о самом себе. Не секрет, что Иудой и предателем на родине многие считают самого Оза. У себя в Израиле он был сторонником крайне непопулярной идеи разделения Иерусалима на палестинскую и израильскую части. Он призывал разделить Израиль, чтобы и палестинцы, и евреи, жили в государстве на правах соседей. "Сначала соседи, потом - добрые соседи, потом - партнеры, сидящие за одним столом за чашкой кофе. Арабского кофе, потому что он лучше Израильского".
На вопрос Познера, как он относится к тому, что его считают предателем, ответил спокойно: «Иногда «предатель» - это не предатель, а человек, у которого хватило смелости что-то поменять в глазах тех, кто ненавидит перемены».
В будущем году ему исполнилось бы восемьдесят. Он прожил долгую и красивую жизнь. Как написали в некрологах о нем, «он сам представлял Израиль с человеческим лицом и у него самого действительно было человеческое лицо». А его идея о необходимости делиться с людьми - нашла отражение не только в книгах, но и в поступках, как в жизни, так и после смерти. Роговицы глаз Амоса Оза были отданы на трансплантацию.