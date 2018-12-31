Амос Оз: Единственное путешествие, в которое погружаешься не с пустыми рукам - это погружение в себя

28 декабря не стало писателя Амоса Оза, признанного классика, самого известного писателя Израиля. "Комсомольская правда" выбрала лучшие цитаты автора

О Нобелевской премии

"Как я отношусь к наградам? Спокойно. Я пишу, потому что не могу не писать. Это как воду пить. Представьте, вам говорят, вы так красиво пьете, давайте наградим вас за то, что вы выпили стакан воды?"

О борьбе с фанатизмом

"Я бы хотел создать капсулу с концентратом чувства юмора и заставить всех проглотить ее. Таким образом можно было бы защитить мир от фанатизма. Я никогда не видел фанатика с чувством юмора".

О еврейском Чехове

"Всегда думал, что Чехов - один из нас. Он писал о иерусалимской провинции, о нашей версии "Трех сестер", зовущих в Москву. Он пишет о маленьких людях с большими мечтами. Такие люди всегда падают, потому что их взгляд устремлен на звезды".

О политике

"Ни одну идею нельзя победить силой. Чтобы победить идею, нужно предложить другую, более работоспособную идею".

"Пишу я по старинке – ручкой, и на моем столе две ручки: одна с синими чернилами, другая – с черными. Одна – для того, чтобы делиться с читателями придуманными мною историями, а другую я беру, когда хочу сказать властям: «Идите к черту!»

"В противостоянии евреев и палестинцев обе стороны правы. Нужно создать два соседских государства. Сначала мы будем соседями, потом - хорошими соседями, потом - дойдем до партнерства и сотрудничества за чашечкой кофе. Арабского. Потому что арабский кофе лучше израильского".

О предательстве

"На родине меня называют предателем. Каждый раз, когда в меня плюют, я подбираю этот плевок и креплю на воротник рядом с Орденом Почетного Легиона, который вручил мне президент Франции. Звание "предатель" я разделяю с другими людьми, которыми я восхищаюсь больше всего".

О жизни

"Единственное путешествие из которого возвращаешься не с пустыми руками - это погружение в себя"

О семье

"Я знаю толк в компромиссах, я прожил 58 лет с одной и той же женщиной".

"Я пишу о семьях. Семьи - самое парадоксальное, абсурдное, комическое и трагическое явление в мире".

О творчестве

"Когда я с собой абсолютно согласен во всем - я сажусь и пишу речь. Когда я не согласен с собой - я пишу историю, рассказ, роман".

О человеческой природе

"Человек - это полуостров, соединенный с материком через семью, религию, цивилизацию, язык... Мы должны жить, взаимодействуя с большим архипелагом. Но никогда не надо трогать другую половину человека. Каждого из нас нужно оставить в покое, наедине с одиночеством, со смертью, с загадками вселенной".

"Как говорил Кант, из кривой тесины человечества никогда не было сделано ничего прямого. Человеческая природа сложна и опасна. Поэтому не нужно пытаться провести революцию, но можно попытаться обуздать ее".

"Выживание слабейших - самый благородный закон природы".