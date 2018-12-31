2018-12-31T19:52:36+03:00
Дом. Семья

Астролог Дарья Высоцкая: Чтобы задобрить «свинью» откажитесь от нарядов со змеиными принтами

Наш эксперт рассказывает, каким будет 2019 год [видео]
Алина ЧЕРНОВА
Поделиться:
Дарья Высоцкая.Дарья Высоцкая.
Изменить размер текста:

-Какие подарки под елку нам подложит свинья? О том что грядёт год свинки знают даже люди далекие от китайской астрологии,-рассуждает астролог Дарья Высоцкая.-

Накануне Нового года( в этом году по китайскому календарю он наступит 5 февраля 2019 года) люди задаются большим количеством вопросов: каким для них будет этот год? Какой наряд выбрать? Этими вопросами меня как практика Ба Цзы накануне Нового года часто атакуют. Как человек, проживший в Китае много лет, могу отметить, что для них любой Новый год нужно встречать в красном. Для китайцев красный - это цвет праздника, радости, позитива. Красный -это огонь. Не советую надевать чёрный цвет, он усилит и без того наступающий год с сильным элементом воды. Избегать и «змеиные» принты. Хозяйка года свинка не любит змею.

Год свинки каждый раз к нам приходит разный. Например, в этом году к нам приходит энергия земляной свиньи, 12 лет назад была свинка огненная в 2007 году, ещё через 12 лет в 2031 году свинка наступит металлическая.

Поскольку все годы меняются циклически и цикл составляет 60 лет, точно такой же брат-близнец земляной свин прибегал к нам в 1959 году. Глобальные события мирового масштаба будут схожи с событиями 60-ней давности.

Самое важное что важно понимать о 2019 годе, это то что этот год символизирует собою горсточку земли( почву) и воду.

Во второй половине года страны усилят контроль в отношении своих граждан, скорее всего это будет касаться вопросов связанных с миграцией и документами.

Вода- это потоки людей, туристы, перемещения и движение.

2019 год -это год активности, подвижности, перемен, движения, поездок. Многие люди почувствуют изменения в своей судьбе и жизни, кто-то отправится в поездку кто -то сменит своё место жительства и работу. Свинка- это энергия почтовой лошади, в Ба Цзы -эта звезда отвечает за новаторство, желание перемен, активность и движение вперёд. Большое количество людей будет перемещаться и ездить в 2019 году. Особенно если вы родились в год змеи, быка, петуха. Нас ожидают перемены.

Обрести любовь имеют шансы люди рождённые в год кролика, крысы, козы. Если вы рождены в апреле или в год дракона, есть шанс выйти замуж или жениться в следующем году.

Для родившихся в год свинки, козы и кролика грядущий год 2019 будет особенно благоприятен для рождения ребёнка.

Астролог Дарья Высоцкая: Чтобы задобрить «свинью» откажитесь от нарядов со змеиными принтами.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
МВД Франции: "желтые жилеты" намерены устроить беспорядки на Новый год
Генсек Совета Европы выразил соболезнования в связи со взрывом в Магнитогорске
Сенатор от демократов Элизабет Уоррен объявила о планах участвовать в выборах президента США
Трамп похвастался своей героической победой над ИГ* в Сирии
В Серпухове обнаружили тело пропавшей клиентки BlaBlaCar
Правительство утвердило нормативы продажи бензина и дизельного топлива на бирже
Путин впервые присвоил звания "Заслуженный журналист РФ" и "Заслуженный работник связи и информации РФ"
Медведев повысил срок пребывания в России для жителей Донбасса до 180 дней
Экипажи более 70 кораблей ВМФ РФ встретят 2019 год на вахте в море
В Москве неизвестные ограбили магазин Louis Vuitton на 7 млн рублей
Владимир Путин прилетел в Магнитогорск
Британский посол записал новогоднее видеопоздравление на русском языке
В Москве объявлен «желтый» уровень опасности на 1 января
Губернатор Челябинской области обещал выплатить семьям погибших в Магнитогорске по 100 тыс рублей
ЦИК Украины принял документы от первого кандидата в президенты
Эрдоган поздравил Путина и Трампа с Рождеством и Новым годом
Патриарх Кирилл призвал Константинополь не «легализовывать украинский раскол»
Суд арестовал обвиняемого в убийстве директора Burger King
Депутат Верховной рады заявил, что рацион украинцев как в блокадном Ленинграде
Медведев и премьер Госсовета Китая обменялись новогодними поздравлениями
Число жертв стихии на Филиппинах превысило 60
По подозрению в шпионаже в Москве задержали гражданина США
В Челябинской области объявят траур после ЧП в Магнитогорске
Медведев заявил об оказании помощи пострадавшим от взрыва в Магнитогорске