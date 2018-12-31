Астролог Дарья Высоцкая: Чтобы задобрить «свинью» откажитесь от нарядов со змеиными принтами.

-Какие подарки под елку нам подложит свинья? О том что грядёт год свинки знают даже люди далекие от китайской астрологии,-рассуждает астролог Дарья Высоцкая.-

Накануне Нового года( в этом году по китайскому календарю он наступит 5 февраля 2019 года) люди задаются большим количеством вопросов: каким для них будет этот год? Какой наряд выбрать? Этими вопросами меня как практика Ба Цзы накануне Нового года часто атакуют. Как человек, проживший в Китае много лет, могу отметить, что для них любой Новый год нужно встречать в красном. Для китайцев красный - это цвет праздника, радости, позитива. Красный -это огонь. Не советую надевать чёрный цвет, он усилит и без того наступающий год с сильным элементом воды. Избегать и «змеиные» принты. Хозяйка года свинка не любит змею.

Год свинки каждый раз к нам приходит разный. Например, в этом году к нам приходит энергия земляной свиньи, 12 лет назад была свинка огненная в 2007 году, ещё через 12 лет в 2031 году свинка наступит металлическая.

Поскольку все годы меняются циклически и цикл составляет 60 лет, точно такой же брат-близнец земляной свин прибегал к нам в 1959 году. Глобальные события мирового масштаба будут схожи с событиями 60-ней давности.

Самое важное что важно понимать о 2019 годе, это то что этот год символизирует собою горсточку земли( почву) и воду.

Во второй половине года страны усилят контроль в отношении своих граждан, скорее всего это будет касаться вопросов связанных с миграцией и документами.

Вода- это потоки людей, туристы, перемещения и движение.

2019 год -это год активности, подвижности, перемен, движения, поездок. Многие люди почувствуют изменения в своей судьбе и жизни, кто-то отправится в поездку кто -то сменит своё место жительства и работу. Свинка- это энергия почтовой лошади, в Ба Цзы -эта звезда отвечает за новаторство, желание перемен, активность и движение вперёд. Большое количество людей будет перемещаться и ездить в 2019 году. Особенно если вы родились в год змеи, быка, петуха. Нас ожидают перемены.

Обрести любовь имеют шансы люди рождённые в год кролика, крысы, козы. Если вы рождены в апреле или в год дракона, есть шанс выйти замуж или жениться в следующем году.

Для родившихся в год свинки, козы и кролика грядущий год 2019 будет особенно благоприятен для рождения ребёнка.