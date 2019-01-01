В немецких ночлежных домах не хватает койко-мест для бомжей

Как сообщает новостная программа Tagesschau на Первом немецком телеканале, с наступлением зимних холодов в ФРГ обострилась проблема помощи бездомным. В крупных городах в ночлежных домах развёрнуты «сотни дополнительных коек» — но этого недостаточно.

Сюжет Tagesschau ссылается на статистику «Федеральной рабочей группы по помощи бездомным» (BAG W, некоммерческая организация, существующая с 1954 года): по её мнению, количество бомжей в Германии составляет 52 тысячи человек, причём с 2014 по 2016 год эта цифра возросла на 150%. «Это те, кто систематически живёт на улице, под мостами и в заброшенных зданиях», — говорится в сюжете.

Всего же в «группе риска» — 860 тысяч немцев, у которых нет постоянного жилья в собственности или аренде (хотя формально крыша над головой у них имеется: скажем, проживают у родственников или снимают комнату без легального договора). Многих из этих людей от попадания на улицу отделяет в буквальном смысле «один просроченный платёж».

Разумеется, к таким данным нужно относиться осторожно: многие НКО склонны драматизировать ситуацию в своей сфере, «выбивая финансирование» на следующий год. Но если о масштабах проблемы можно спорить, то сам её факт — реален. Так, с 1991 года на улицах ФРГ насмерть замёрзли свыше 300 бомжей, в том числе к 1 декабря 2018 года (то есть ещё до наступления самых холодных месяцев) отмечено восемь таких случаев.

При этом, как ранее сообщала «КП» со ссылкой на официальные документы Бундестага, на приём и размещение «беженцев» с Ближнего Востока в 2016-21 годах ФРГ планировала потратить 110,14 млрд евро.

— Следует понимать, что значительная доля бомжей в ФРГ — это выходцы из более бедных стран-соседей: Восточной Европы, Румынии и Болгарии, бывшей Югославии, — сказал нам депутат Берлинского городского парламента от партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеманн. — Благодаря открытым границам, которые стали прозрачны для бесконтрольной миграции при канцлере Ангеле Меркель, такие люди приезжают сюда в поисках работы и лучшей доли, но часто не находят ни того, ни другого. Законы ЕС позволяют им здесь оставаться (ведь в Германии даже бомж живёт лучше своего «собрата» на Балканах) и получать пособия от государства и НКО. Но даже те средства, которые могли бы выделяться на социальную помощь немцам и другим европейцам, тратятся на беженцев с Ближнего Востока и из Африки. Например, в районе Марцан, от которого я избирался в Берлинский городской парламент, власти недавно открыли пятиэтажное общежитие на 500 беженцев стоимостью в 20 млн евро, — подчёркивает собеседник «КП».

При этом следует отметить, что обездоленные — проблема не только Германии, но и большинства других развитых стран. Так, в России к середине 2010-х годов насчитывалось 65 тысяч таких людей (хотя ряд экспертов заявляет: реальное число — на порядок выше). В США — от 1,5 до 3,5 млн, в том числе только в Нью-Йорке регулярно требуется ночлежка для примерно 35 тыс. бомжей. В Великобритании за истекший год их количество достигло рекордного уровня — 170 тыс.

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