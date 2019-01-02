Что дал нам Сэлинджер

Когда нужно написать что-то к столетию Сэлинджера, да еще в посленовогоднюю ночь, самое простое - не написать. Потому что пообещать и не написать - это очень даже про Сэлинджера. Анонсировать и не делать, привлекать внимание и отпугивать поклонников палкой - любимый прием нью-гэмпширского затворника.

1 января 2019 года отметили столетие со дня рождения автора книги «Над пропастью во ржи».

В Советском Союзе автора «Над пропастью во ржи» очень любили и понятно почему. По всему выходило, что сэлинджеровский герой Холден Колфилд борется с опостылевшей буржуазной действительностью .

Во многом успех в нашей стране был обеспечен великолепным переводом Риты Райт-Ковалевой. Благодаря переводу, молодежь шестидесятых получила героя, говорящего на очень современном языке. От «русского Холдена» шестидесятники переняли и словечко «трахаться», и упоминание о смехе, как у гиены, и привычку говорить «и все такое» и разные «хреновые» и «фиговые» прилагательные.

(Кстати, в ушедшем году у Риты Райт-Ковалевой была и годовщина рождения и тридцать лет со дня смерти, но, в отличие от Сэлинджера, чье столетие обязательно нужно упомянуть, о переводчице Рите Райт-Ковалевой никто ничего особо не написал).

Но сказать о самом Сэлинджере нечто сверх того, что известно всем - довольно сложно.

Сэлинджер сумел ловко рассчитать, сколько проживет и молчал ровно половину своей жизни: сорок пять из девяноста отпущенных ему лет. Написал не много, но из мемуаров дочери, не пощадившей папу и рассказавшей и про ужасный запах изо рта, и про пристрастие к уринотерапии, мы знаем, что у классика мировой литературы должно быть несколько больше произведений, чем читанные-перечитанные всеми.

Как отмечала дочь, возле дома у папы была некая избушка, в которую тот уходил, чтобы, по-видимому, писать нетленки. Появления этих нетленок все мы с нетерпением ждали. Даже Стивен Кинг однажды сказал, что живет для того, чтобы пережить Сэлинджера и прочитать, наконец, то, что писал все это время.

Биографы Сэлинджера утверждали, будто тот оставил посмертные инструкции об издании неопубликованного в 2015—2020 годах. Однако, как водится, автор и после смерти обманул. Уже 2019 на дворе, а ничего так и не появилось.

Что делать?

Обычно, для того чтобы сказать что-то по случаю дня рождения культового писателя, журналисты звонят замечательному петербургскому филологу Андрею Аствацатурову. Каждый год Аствацатуров перечитывает Сэлинджера и действительно находит в его текстах что-то новое. Потому что, как отмечает филолог, всякий раз говоря о Сэлинджере мы говорите о себе. Сэлинджер недоговорил столько всего, что каждый заполняет его недоговоры тем, чем может. Скажет, что героиня дура, но не уточнит, какая дура. И каждый рисует в своем воображении свою собственную, уникальную дуру.

Поэтому каждый может с уверенностью сказать: Холден Колфилд - это я, найти свой ответ на вопрос, почему Симор Гласс покончил с собой, а если сильно повезет - найти и свою "толстую тетю", ради которой даже работа может стать смыслом жизни.