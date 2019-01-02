Избитая жена Башарова собралась лететь в Таиланд со сломанным носом
Не просто некрасивая, преступная история рукоприкладства в семье известного актера у всех на слуху с конца прошлого года. 44-летний актер Марат Башаров спустя 4 года после оглушительного скандала с избиением прежней жены Екатерины Архаровой напал на вторую свою супругу. О том, что у 31-летней Елизаветы Шевырковой сломан нос, сообщил ее брат Федор. Мужчина подчеркнул, что сестра пострадала от собственного мужа и отца ее 2-летнего сына Марсела. Марат Башаров снова взялся за старое. При каких обстоятельствах? Елизавета, сама того не подозревая, выложила в соцсети видео семейного застолья, где, как несложно догадаться, присутствовал крепкий алкоголь.
Сториз жены Башарова.
Не поверить брату Шевырковой, который до этого никогда не светился в прессе, сложно. Более того, «Комсомолка» связывалась с полицией Подмосковья - правоохранители подтвердили, что в ночь избиения получили телефонограмму от врачей, однако заявления в органы от самой Елизаветы они так и не получили. При этом полиция все равно проводит проверку.
Несмотря на явную угрозу здоровью и жизни от собственного мужа, Елизавета так и не сделала ни одного публичного заявления, в отличие от своей предшественницы Екатерины Архаровой, искренне ее пожалевшей.
А в Новый год избитая жена Башарова как ни в чем не бывало разместила поздравления и безделушки под елочкой.
Кто-то написал Шевырковой поздравления из Таиланда. И Елизавета ответила: «Вы надолго в Тай? Хочу с сыном полететь после 5-ого».
Остальные комментарии типа «Вас же избили, куда лететь?» так и остались без ответа.
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