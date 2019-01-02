Избитая жена Башарова собралась лететь в Таиланд со сломанным носом

Не просто некрасивая, преступная история рукоприкладства в семье известного актера у всех на слуху с конца прошлого года. 44-летний актер Марат Башаров спустя 4 года после оглушительного скандала с избиением прежней жены Екатерины Архаровой напал на вторую свою супругу. О том, что у 31-летней Елизаветы Шевырковой сломан нос, сообщил ее брат Федор. Мужчина подчеркнул, что сестра пострадала от собственного мужа и отца ее 2-летнего сына Марсела. Марат Башаров снова взялся за старое. При каких обстоятельствах? Елизавета, сама того не подозревая, выложила в соцсети видео семейного застолья, где, как несложно догадаться, присутствовал крепкий алкоголь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/684224" frameborder="0"></iframe> Сториз жены Башарова.

Не поверить брату Шевырковой, который до этого никогда не светился в прессе, сложно. Более того, «Комсомолка» связывалась с полицией Подмосковья - правоохранители подтвердили, что в ночь избиения получили телефонограмму от врачей, однако заявления в органы от самой Елизаветы они так и не получили. При этом полиция все равно проводит проверку.

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Несмотря на явную угрозу здоровью и жизни от собственного мужа, Елизавета так и не сделала ни одного публичного заявления, в отличие от своей предшественницы Екатерины Архаровой, искренне ее пожалевшей.

arharovakatya Меня редко можно увидеть на показах во время недели моды в Москве.

А в Новый год избитая жена Башарова как ни в чем не бывало разместила поздравления и безделушки под елочкой.

elizavetabasharova С Новым годом! С Новым счастья!Побольше добра на земле!Здоровья,любви,счастья! Надежды и веры в чудеса!Ура!!!

Кто-то написал Шевырковой поздравления из Таиланда. И Елизавета ответила: «Вы надолго в Тай? Хочу с сыном полететь после 5-ого».

Остальные комментарии типа «Вас же избили, куда лететь?» так и остались без ответа.

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Елизавета Шевыркова стала женой артиста летом 2016 года, когда была беременна от него. Через полтора месяца после свадьбы родила Башарову сына Марселя. Но и ребенок не смог остановить актера, который скандально известен своим рукоприкладством в отношении женщин. (подробности)

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