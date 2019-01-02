2019-01-02T18:16:30+03:00
Звезды

Братья Сафроновы презентовали новогоднее шоу «Тайна трёх планет»

В ЦВК «Экспоцентр» иллюзионисты представили масштабное иллюзионное шоу
Игорь ПОЛЯКОВ
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В шоу задействованы авторские декорации и костюмы, уникальные огромные роботы, космические станции и кораблиВ шоу задействованы авторские декорации и костюмы, уникальные огромные роботы, космические станции и корабли
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Впервые тысячи мегаватт музыки и света, огромные проекционные экраны позволили зрителям полностью погрузиться в мир космоса.

Под руководством братьев Сафроновых взрослые и дети совершили волшебное путешествие по Галактике, чтобы раскрыть тайны трех загадочных планет. Зрители не только стали пассажирами гигантского лайнера, но и участвовали в магии представления: читали мысли, летали и даже телепортировались.

Братья Сафроновы презентовали новогоднее шоу «Тайна трёх планет» Фото: предоставлено пресс-службой

Братья Сафроновы презентовали новогоднее шоу «Тайна трёх планет»Фото: предоставлено пресс-службой

В шоу задействованы авторские декорации и костюмы, уникальные огромные роботы, фантастические животные, удивительные растения, космические станции и корабли.

А невероятные иллюзии братьев Сафроновых позволили совершенно иначе взглянуть на мир нашей Вселенной.

В ЦВК «Экспоцентр» иллюзионисты представили масштабное иллюзионное шоу Фото: предоставлено пресс-службой

В ЦВК «Экспоцентр» иллюзионисты представили масштабное иллюзионное шоуФото: предоставлено пресс-службой

Отметим, что режиссером шоу «Тайна трех планет» стал Василий Бархатов - режиссер и художник-постановщик русских и зарубежных театров.

-Мы смогли объединить две мощные тайны вселенной! Космос, как и иллюзия, содержит в себе много тайн и загадок. Именно этим он и притягивает, своей неизвестностью. И мы безумно рады, что зрителям было очень интересно вместе с нами разгадывать загадку космоса, и то, как же мы делаем тот или иной фокус. Мы надеемся, что это шоу покажет всему миру, что в России есть и технологии, и артисты, которые способны удивить всех, и даже Галактику!-говорят иллюзионисты Сафроновы.

Под руководством братьев Сафроновых взрослые и дети совершили волшебное путешествие по Галактике Фото: предоставлено пресс-службой

Под руководством братьев Сафроновых взрослые и дети совершили волшебное путешествие по ГалактикеФото: предоставлено пресс-службой

Новогоднее иллюзионное шоу будет идти в ЦВК «Экспоцентр» (м. «Выставочная» и «Деловой центр» ) до 8 января.

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