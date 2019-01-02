2019-01-02T20:11:33+03:00
Общество

Жители обвинили активистов в проплаченных акциях в Раменках

Группа людей перекрывала движение машин на бульваре
Екатерина Петрова
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Жители обвинили активистов в проплаченных акциях в РаменкахЖители обвинили активистов в проплаченных акциях в РаменкахФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Накануне Нового года, 30 декабря, в одном из районов Западного округа столицы активисты провели акцию. Группа из нескольких человек во главе с женщиной, которая представилась Екатериной Елганычевой, хотели перевернуть временные ограждения около строительной площадки на Мичуринском проспекте, владение 30Б.

При этом активисты перекрывали движение машин на Раменском бульваре, а также пытались провоцировать полицейских.

По поводу действий активистов на одной из крупных и оживлённых улиц района 30 декабря жители Раменок направили несколько запросов в правоохранительные органы. В своих обращениях жители района обратили внимание, что активисты не являются местными жителями "и даже жителями Москвы", как говорится в запросах. По словам очевидцев, участникам провокаций раздавали деньги недалеко от станции метро «Раменки» в кафе KFC торгового центра «Тиара».

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