Папа Римский начал год с жесткой критики своей паствы и поучаствовал в музыкально-акробатическом представлении

Первая общая аудиенция этого года Папы Римского Франциска с верующими в зале Ватикана попала во все светские новости. А все потому, что свое обращение к верующим он начал не с поздравлений, а с обличений: «Люди, которые ходят в церковь, и продолжают жить с ненавистью в сердце, и плохо говорят о других людях — это скандально! Тогда уж лучше быть атеистом или даже противопоставлять себя христианам, чем быть христианином-лицемером».

Итальянские журналисты тут же назвали Папу Римского мастером привлекать внимание и играть смыслами слов.

Потому что затем Папа сказал: «Христианин не тот, кто берет на себя обязательство быть лучше других: он знает про себя, что он грешник, как и все остальные. Но христианин просто тот человек, который делает паузу перед откровением Бога, призывающего его в сыновья. Он просит Отца о том, чтобы обновиться и отразить луч Его благости в этом мире, который так жаждет добра и ждет хороших новостей».

Впрочем, на этом обличения не закончились. Франциск сказал также, что существуют люди, называющие себя христианами, но способные при этом «соткать атеистические молитвы», в которых они не обращаются к Богу, а молятся лишь для того, чтобы ими восхищались другие люди.

- Но у христианской молитвы нет другого достоверного свидетеля, кроме своей собственной совести. — сказал он.

Еще очень интересным заявлением Папы итальянские СМИ посчитали его фразу о том, что Евангелие — революционно. Тот, кто читает Евангелие, не может не измениться, оно толкает человека к переменам. «Там, где есть Евангелие, - сказал Франциск, - там революция! Блаженны нищие, кроткие, милосердные, смиренные люди, все делающие сердцем: вот революция Евангелия!»

Кстати, на встречу Папой были приглашены 60 циркачей-танцоров, которые не только исполнили на сцене вокруг Папы Римского музыкально-акробатический номер, но и вовлекли понтифика в представление. Этот забавный момент запечатлен на видео.