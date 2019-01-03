2019-01-02T22:58:51+03:00
Спорт

Россия - Словакия 2 января 2019: прямая онлайн-трансляция матча четвертьфинала молодежного чемпионата мира по хоккею

Хоккей, матч Россия - Словакия 2 января 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 3 января 2019 года из-за разницы в часовых поясах. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч МЧМ-2019 по хоккею
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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В новогоднюю ночь молодежная сборная России победила Канаду на МЧМ-2019.В новогоднюю ночь молодежная сборная России победила Канаду на МЧМ-2019.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Сборная России, выиграв все матчи на групповом этапе хоккейного молодежного ЧМ-2019, вышла в четвертьфинал турнира с первого места. И первый соперник в стадии плей-офф для команды Валерия Брагина - это команда Словакии. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Россия - Словакия 2 января 2019.

Статистика личных встреч Россия - Словакия 2 января 2019

Последний раз команды играли между собой на МЧМ-2017 - 31 декабря 2016 года в Торонто наши победили 2:0 словаков в последней игре группового этапа. А ровно за год до этого были лучшими в битве с Словакие в Хельсинки - 2:1.

Точное время начала матча Россия - Словакия 2 января 2019

Матч Россия - Словакия начнется в 6:30 утра 3 января 2019 года.

Прогнозы на матч Россия - Словакия 2 января 2019

Россия - фаворит поединка против Словакии.

Трансляция матча Россия - Словакия 2 января 2019

Трансляция матча Россия - Словакия 2 января 2019 года состоится в прямом эфире на канале Матч ТВ с 06:30 по московскому времени 3 янвая 2019 года.

Хоккей.

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