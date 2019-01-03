2019-01-03T14:21:36+03:00
Спорт

Манчестер Сити - Ливерпуль 3 января 2019: прямая онлайн-трансляция матча 21 тура чемпионата Англии по футболу

Футбол, матч Манчестер Сити - Ливерпуль 3 января 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 3 января 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 21 тура чемпионата Англии по футболу 2018/2019
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Мохамед Салах.Мохамед Салах.Фото: REUTERS
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В начале 2019 года именно эти два клуба являются самыми крутыми в чемпионате Англии. Манчестерцы довольно долгое время уверенно лидировали в Премьер-Лиге, но их нагнала команда Юргена Клоппа благодаря невероятной серии побед и именно "Ливерпуль" сейчас возглавляет турнирную таблицу АПЛ. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Манчестер Сити - Ливерпуль 3 января 2019.

Статистика личных встреч Манчестер Сити - Ливерпуль 3 января 2019

161 матч в чемпионатах Англии по футболу провели между собой "Ливерпуль" и "Манчестер Сити". 42 победы на счету "горожан", 78 раз выигрывал "Ливерпуль", остальной 41 матч завершился вничью. В том числе и последняя игра между двумя командами - 7 октября 2018 года "Ливерпуль" сыграл вничью с "Манчестер Сити" на своем поле.

Прогнозы на матч Манчестер Сити - Ливерпуль 3 января 2019

В этой игре трудно определить однозначного фаворита, но больше предпочтения ввиду последних результатов на стороне "Ливерпуля".

Трансляция матча Манчестер Сити - Ливерпуль 3 января 2019

Трансляция матча Манчестер Сити - Ливерпуль 3 января 2019 года состоится в прямом эфире на канале Матч ТВ с 23:00 по московскому времени.

Футбол.

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