Близняшки Король: От алкоголя перестаём выглядеть одинаково, а это нарушение контракта

Мы все помним роскошных девушек, которые раньше работали в «Вечернем Урганте». После участия в телепроекте карьера близняшек пошла вверх: Катя и Волга стали солистками группы Queens вместе с экс-солисткой ВИА Гры Кристиной Кац-Готлиб. 2-го января девушки выступили на гала-концерте, который прошёл в рамках Новогоднего музыкального фестиваля в Абу-Даби. А после поведали о своём праздновании Нового года.

- Мы праздник толком не отмечали, потому что нам надо было выступать. А если попросить бокал шампанского, то потом скажут что певица была бухая, а это некрасиво. И потом у нас с этим жестко - мы с Волгой когда выпиваем, то становимся разными. А у нас в контракте прописано, что мы должны быть одинаковыми. Прям вот один-в-один.

Близняшки Король и Кристина Кац-Готлиб на Новогоднем музыкальном фестивале в Абу-ДабиФото: Кира БУЛЫЧЕВА

Красотки не без юмора признались, что дубайское тепло действует на них положительно:

- Мы, конечно, по России скучаем - если становится совсем невыносимо, открываем холодильник и там охлаждаемся. А так, если бы остались на праздники, то начали бы от холода сморщиваться, уменьшились бы до 156 сантиметров против своих обычных 182-х.

Волга рассказала нам, как прийти в себя после новогодних возлияний:

- Надо посмотреть, сколько списано с карточки за эти десять дней. Увидеть эту цифру и ужаснуться.

А Катя добавила:

- Я предусмотрительно свою карту потеряла 29-го декабря, поэтому мне эта штука не поможет. Еще можно проверить свои исходящие смс, тоже бодряще действует.