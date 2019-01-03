2019-01-03T00:36:30+03:00
Экономика

Богатейшие люди России потеряли почти $6 млрд

Из 25 самых состоятельных граждан страны только 9 удалось приумножить состояние
Владимир НИКОЛАЕВ
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Состояние Виктора Вексельберга сократилось более чем на $3 млрдСостояние Виктора Вексельберга сократилось более чем на $3 млрдФото: Евгения ГУСЕВА
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Богатейшие россияне за минувший год сильно обеднели — их совокупное состояние уменьшилось на $5,915 млрд. Эту цифру приводит РИА Новости, опираясь на данные агентства Блумберг.

Речь идет о 25 наиболее состоятельных наших соотечественниках, которые входят в 500 богатейших людей планеты. Обеднели, надо сказать, не все. Девятерым из 25 удалось даже приумножить свое состояние. Оценка проводилась на основании изменения стоимости акций компаний, в которых богатейшие россияне обладают различными долями.

Итак, кто же в прибыли, а у кого убытки?

Владимир Потанин ("Норникель") 19,6 $ млрд (+0,687)

Леонид Михельсон ("Новатэк") 19,4 $ млрд (+2,77)

Владимир Лисин (Новолипецкий металлургический комбинат) 17,9 $ млрд (-0,146)

Алексей Мордашов ("Северсталь") 17,4 $ млрд (-2,23)

Вагит Алекперов ("Лукойл") 16 $ млрд (+3,45)

Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон") 14,2 $ млрд (-0,327)

Роман Абрамович (Evraz) 14,1 $ млрд (+1,6)

Геннадий Тимченко ("Новатэк", "Сибур") 13,8 $ млрд (+2,73)

Виктор Вексельберг ("Ренова") 13,1 $ млрд (-3,11)

Андрей Мельниченко ("Еврохим", Сибирская угольная энергетическая компания) 12,5 $ млрд (-1,35)

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