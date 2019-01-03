Богатейшие люди России потеряли почти $6 млрд
Богатейшие россияне за минувший год сильно обеднели — их совокупное состояние уменьшилось на $5,915 млрд. Эту цифру приводит РИА Новости, опираясь на данные агентства Блумберг.
Речь идет о 25 наиболее состоятельных наших соотечественниках, которые входят в 500 богатейших людей планеты. Обеднели, надо сказать, не все. Девятерым из 25 удалось даже приумножить свое состояние. Оценка проводилась на основании изменения стоимости акций компаний, в которых богатейшие россияне обладают различными долями.
Итак, кто же в прибыли, а у кого убытки?
Владимир Потанин ("Норникель") 19,6 $ млрд (+0,687)
Леонид Михельсон ("Новатэк") 19,4 $ млрд (+2,77)
Владимир Лисин (Новолипецкий металлургический комбинат) 17,9 $ млрд (-0,146)
Алексей Мордашов ("Северсталь") 17,4 $ млрд (-2,23)
Вагит Алекперов ("Лукойл") 16 $ млрд (+3,45)
Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон") 14,2 $ млрд (-0,327)
Роман Абрамович (Evraz) 14,1 $ млрд (+1,6)
Геннадий Тимченко ("Новатэк", "Сибур") 13,8 $ млрд (+2,73)
Виктор Вексельберг ("Ренова") 13,1 $ млрд (-3,11)
Андрей Мельниченко ("Еврохим", Сибирская угольная энергетическая компания) 12,5 $ млрд (-1,35)