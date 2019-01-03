2019-01-03T13:21:45+03:00
Звезды

«Водочка, картошка, селедка»: Пугачева продолжает отмечать Новый год

Звёздная семья проводит новогодние каникулы с друзьями
Игорь ПОЛЯКОВ
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"С Новым 2019 годом! Будьте счастливы!""С Новым 2019 годом! Будьте счастливы!"
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Хоть Алла Борисовна и не пьёт, но застолья уважает. Судя по фото из Инстаграма жены кутюрье Валентина Юдашкина Марины, Алла Борисовна угощает дорогих гостей оливье, селедкой с картофелем, на столе стоит бутылка водки и чай.

А угощение гости накладывают на парадный сервиз, который по личному заказу Максима Галкина делали итальянские мастера. На посуде выгравированы инициалы Аллы и Максима и название замка - «Белый камень». Говорят, что подобные сервизы были в старину у всех владельцев замков.

Новогоднее застолье Алла Борисовна и Максим разделили со своими друзьями: семьёй Юдашкиных и певцом Александром Буйновым.

Кстати, с Буйновым много лет назад у Примадонны был роман. Юная Пугачева тогда пришла в качестве новой вокалистки в «Веселые ребята».

- В Аллу были все влюблены, не только я. Как увидел ее в мини, так и пропал, - вспоминает Александр Буйнов.

Сейчас Буйнов счастлив со своей супругой Алёной. С Аллой Борисовной Буйнов дружит семьями. У музыканта очень тёплые отношения с Максимом Галкиным. А жена Александра Буйнова является одной из близких подруг Пугачевой.

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