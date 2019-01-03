Сеул и Рим потеряли сбежавшего посла Северной Кореи

Южнокорейские СМИ бьют тревогу. В ноябре прошлого года в Риме внезапно исчез исполняющий обязанности посла Северной Кореи Чо Сон Гиль вместе с супругой. О его пропаже сообщили южнокорейские спецслужбы.

- У исполнявшего обязанности посла Чо Сон Гиля в конце ноября 2018 года заканчивался срок полномочий, и в начале ноября он бежал из посольства, - проинформировали в национальной разведслужбе Южной Кореи.

Исчезновение высокопоставленного дипломата тут же стало обрастать всевозможными домыслами. Северокорейское посольство в Италии является одним из ключевых для КНДР в Европе. Там работают двое дипломатов из МИД Северной Кореи, а также еще два дипломата, отвечающих за сотрудничество с ООН.

48-летний Чо Сон Гиль работал в посольстве в Италии с мая 2015 года. В октябре 2017 года он возглавил северокорейское диппредставительство после высылки из Рима предыдущего посла Мун Чон Нама из-за активизации ядерной программы КНДР. В Италии дипломат проживал вместе с женой и детьми, что подчеркивает его высокий статус и высокий уровень доверия. Обычно Пхеньян настаивает на том, чтобы семьи послов оставались на территории Северной Кореи.

Но депутат южнокорейского парламента Ким Мин Ки заявил, что Чо Сон Гиль запросил «в одной из западноевропейских стран» политическое убежище и в данный момент находится под охраной властей. Достаточно скоро стало понятно, что речь идет об Италии.

Однако Сеул заявил, что администрации Южной Кореи ничего неизвестно о бегстве северокорейского дипломата. Дело в том, что обычно власти других государств, к которым обращаются за политическим убежищем выходцы из КНДР, информируют о таких случаях Сеул. Так как чаще всего эти люди затем перебираются на территорию Южной Кореи.

Так произошло с советником-посланником Северной Кореи в Великобритании Тхэ Йон Хо, который в августе 2017 года вместе с женой и детьми перебрался в Сеул.

МИД Италии в свою очередь не подтвердил информацию, что Чо Сон Гиль вместе с семьей находится сейчас под защитой итальянских властей.

- У нас нет информации об обращении за предоставлением политического убежища высокопоставленного северокорейского дипломата, - сообщил источник во внешнеполитическом ведомстве итальянскому агентству ANSA.

Где в данный момент находится исчезнувший дипломат, неизвестно. Сеул пока не подтверждает информацию о его бегстве в Южную Корею.