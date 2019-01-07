Тысячи москвичей подсели на гороскопы и пачками заказывают предсказания

В очередь к астрологам выстраиваются жители столицы. Кажется, они жить не могут без гороскопов.

- Посоветуйте толкового астролога. Срочно! - такими объявлениями усыпаны тематические форумы.

Настоящий бум заказов пришелся на первые дни года. Народ хочет знать, каким будет новый 2019-й. Астрологи, к такому ажиотажу оказались не готовы. Некоторые из них даже временно остановили прием заказов.

- Желающих столько, что вынуждена взять паузу. До 12 января заказы не принимаю. К этой дате надо составить более 100 гороскопов. Их заказали еще в последние дни декабря. В списке есть клиенты, которые вместе со мной уже по 10-15 лет. Но в этом году особенно много новичков. Такого ажиотажа я не помню, - рассказала «КП» астролог Ангелина Ветрова.

Большинство клиентов – все-таки женщины. Но и сильный пол тоже полагается на звезды.

- Женщины ищут ответы на вопросы, связанные с личной жизнью. А мужчины, напротив, просят сделать акцент на работу, финансы и деловые знакомства. Среди моих клиентов много предпринимателей, менеджеров крупных компаний и руководителей высшего и среднего звена, - рассказал астролог Андрей Федоренко.

Чаще всего заказывают солярные астрологические прогнозы на год. Для их составления нужны всего три составляющих: дата рождения, место и точное время. Своих методик расчета астрологи не раскрывают. Каждый уверяет, что именно его метод уникален. Но в основе - момент соединения транзитного Солнца со своим натальным положением.

Большинство астрологов с клиентами, страждущими знать свою судьбу наперед, не встречаются. Консультации дают по видеосвязи, или вовсе ограничиваются перепиской в мессенджерах. Сами пророки судьбу не испытывают и работаю по полной предоплате. Заплатил и через 3-5 дней готово! Прогноз, как правило, умещается на 3-4 листах. Тут и общие предсказания событий на год и пошаговая инструкция к каждому месяцу с благоприятными и не очень датами.

- Гороскоп даст понимание, когда ваши действия принесут успех (расположение планет в солярной карте благоприятно), а когда активность лишь продлит неприятности. Зная заранее, как будет складываться положение дел в каждой конкретной сфере человеческих отношений: брак, любовь, карьера, можно эффективнее планировать свою жизнь, - заверила астролог Ангелина Ветрова.

БЕРЕГИТЕ ГОЛОВУ, ОЖИДАЕТСЯ ПАДЕНИЕ ДЕНЕГ!

Разбег цен на индивидуальные гороскопы колоссален: от 2 до 150 тысяч рублей. Именитые астрологи не стесняются выставлять заоблачные тарифы. И ведь платят же! График приема Василисы Володиной и Павла Глобы расписаны на полгода вперед. Но есть и бюджетные варианты. Множество сайтов предлагают онлайн гороскопы. Такие по карману каждому – всего 300-500 рублей. Но стоит ли платить, или это просто выброшенные деньги на ветер? Чем звезды не шутят, заказала себе такой.

Сайт запросил дату, время и место рождения, после чего предложил несколько вариантов способов оплаты на выбор. Перевожу деньги и жду гороскоп, который обещали прислать на электронную почту. Уже через минуту получаю письмо. Думаю, вот это скорость! У астрологов нужно несколько дней ждать, а тут раз и готово. Гороскоп уместился на трех страницах, но оказался весьма информативным. Если верить написанному, то в феврале меня ждет удача в любви, в марте - небывалый карьерный рост, а в мае на голову свалятся неожиданные богатства. Читаю и радуюсь, думаю, наконец-то дождалась и 2019 будет счастливым. Размечтавшись, решила позвонить подруге и похвастаться, мол, если замуж не выйду, то разбогатею-то точно. К моим восторженным речам она отнеслась скептически и предложила проверить сайт с гороскопами на честность. У нас ней один знак зодиака и даты рождения очень близко. Пара дней по обычным меркам особой роли не играет, но для астрологии, как известно, даже разница в минуту – колоссальна.

- Я закажу гороскоп на этом же сайте. Вот и проверим, насколько они будут отличаться, - озвучила правила эксперимента подруга.

Пара минут и вот уже Лена зависла перед экраном компьютера, внимательно вчитываясь в предсказания на год. И снова февраль – любовь, март – карьерный рост, май – деньги. Обмениваемся гороскопами и внимательно сверяем их. Разницы никакой! Слово в слово одно и то же. Выходит, сайт вовсе не составляет индивидуальный гороскоп по дате и времени рождения, а просто-напросто рассылает всем стандартное письмо счастья.

- Это обычный лохотрон. Хорошо еще если такие сайты рассылают одинаковые прогнозы одному и тому же знаку зодиака. Но есть примеры, когда даже в этом они себя не утруждали. Одинаковые прогнозы получали львы и рыбы, - возмутился астролог Андрей Федоренко. – К астрологии все это никакого отношения не имеет. Так что тратить время и деньги не рекомендую.

Впрочем, до сих пор ученые спорят о том, наука ли астрология. Верить или нет в прогнозы - дело каждого. Но, выбирая астролога, стоит следовать простым правилам.

КАК ВЫБРАТЬ АСТРОЛОГА

Внимательно изучите сайт. В разделе контактные данные должен быть указан адрес и телефон для связи.

Прочитайте отзыва. Если астролог выполняет работу недобросовестно, об этом обязательно расскажут его клиенты.

Изучите сайт с рейтингом астрологов. Там вы найдете список лучших. А так же тех, кто попался на мошенничестве.

Сохраняйте банковские документы подтверждающие оплату. Они могут пригодиться в том случае, если гороскоп так и не будут составлен.