2019-01-03T16:25:45+03:00
Спорт

Россиянин Сергей Устюгов выиграл "серебро" на этапе лыжной гонки "Тур де Ски"

В финишном створе он уступил норвежцу Клэбо
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Сергей Устюгов.Сергей Устюгов.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

На очередном этапе лыжной многодневки "Тур де Ски" российский лыжник Сергей Устюгов занял второе место. В гонке преследования на 15 километров он уступил только норвежцу Йоханнесу Клэбо, с которым шел бок о бок большую часть гонки.

Клэбо финишировал с результатом 35 минут 07,5 секунды, а вот Устюгов проиграл ему 0,4 секунды. Третье место досталось еще одному лыжнику российской сборной - Александру Большунову. Он отстал на 1 минуту 08,2 секунды.

Теперь гонка переедет в Италию. Там, в Валь-ди-Фьемме 5 января пройдет масс-старт - следующий этап "Тура". А завершится он на следующий день, 6 января, гонкой прселедования.

Соревнования помимо Устюгова и Большунова продолжают еще несколько российских лыжников. В общем зачете Устюгов - второй, уступая 5,4 секунды Клэбо, третий с отставанием в 1 минуту 18,2 секунды - Большунов.

Андрей Мельниченко - на 9 месте с отставанием в 2 минуты 14,2 секунды. Остальные - за пределами десятки лучших: Денис Спицов (14), Андрей Ларьков (16), Максим Вылегжанин (27), Андрей Собакарев (40), Александр Бессмертных (48).

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Россия - Словакия 2 января 2019: прямая онлайн-трансляция матча четвертьфинала молодежного чемпионата мира по хоккею
Хоккей, матч Россия - Словакия 2 января 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 3 января 2019 года из-за разницы в часовых поясах. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч МЧМ-2019 по хоккею
Манчестер Сити - Ливерпуль 3 января 2019: прямая онлайн-трансляция матча 21 тура чемпионата Англии по футболу
Футбол, матч Манчестер Сити - Ливерпуль 3 января 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 3 января 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 21 тура чемпионата Англии по футболу 2018/2019
Россия - Канада 31 декабря 2018: прямая онлайн-трансляция матча молодежного чемпионата мира по хоккею
Хоккей, матч Россия - Канада 31 декабря 2018. Прямая онлайн-трансляция состоится 1 января 2019 года из-за разницы в часовых поясах. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч МЧМ-2019 по хоккею
Новости 24
Медведев назначил Елену Бойко замглавы Минздрава
Кабмин обязал перевозчиков информировать граждан о невозвратных билетах
В Китае набирает популярность трогательный флешмоб "четыре поколения"
Умерла актриса Райна Праудина
В Киеве избили 81-летнего создателя самолета Ан-225 «Мрия»
В Госдуме прокомментировали заявление Трампа о распаде СССР
Украина планирует вновь отправить свои корабли в Керченский пролив
В Киеве назвали причины закрытия избирательных участков в России
Минздрав отмечает улучшение состояния спасенного в Магнитогорске младенца
Порошенко вновь похвастался безвизом с Европой
Прокуратура требует казнить пятерых подозреваемых в убийстве Хашукджи
Четыре автомобиля сгорели при пожаре на западе Москвы
Киев планирует через суд лишить УПЦ помещения Киево-Печерской лавры
Зонд New Horizons прислал первые снимки астероида Ultima Thule
Около Белого дома задержали канадца за попытку подарить Трампу виски
Женщина ударила ножом посетительницу кафе в Москве
В жилом доме в украинском Тернополе произошел взрыв
Евро и доллар подешевели в начале первых в новом году торгов
Китайский аппарат «Чанъэ-4» прислал первый снимок обратной стороны Луны