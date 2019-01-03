Россиянин Сергей Устюгов выиграл "серебро" на этапе лыжной гонки "Тур де Ски"

На очередном этапе лыжной многодневки "Тур де Ски" российский лыжник Сергей Устюгов занял второе место. В гонке преследования на 15 километров он уступил только норвежцу Йоханнесу Клэбо, с которым шел бок о бок большую часть гонки.

Клэбо финишировал с результатом 35 минут 07,5 секунды, а вот Устюгов проиграл ему 0,4 секунды. Третье место досталось еще одному лыжнику российской сборной - Александру Большунову. Он отстал на 1 минуту 08,2 секунды.

Теперь гонка переедет в Италию. Там, в Валь-ди-Фьемме 5 января пройдет масс-старт - следующий этап "Тура". А завершится он на следующий день, 6 января, гонкой прселедования.

Соревнования помимо Устюгова и Большунова продолжают еще несколько российских лыжников. В общем зачете Устюгов - второй, уступая 5,4 секунды Клэбо, третий с отставанием в 1 минуту 18,2 секунды - Большунов.

Андрей Мельниченко - на 9 месте с отставанием в 2 минуты 14,2 секунды. Остальные - за пределами десятки лучших: Денис Спицов (14), Андрей Ларьков (16), Максим Вылегжанин (27), Андрей Собакарев (40), Александр Бессмертных (48).