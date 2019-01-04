2019-01-04T00:02:46+03:00
Спорт

Криштиану Роналду показал, как ночью в пустыне в Эмиратах пробежался с друзьями и сыном

Португалец продолжает проводить отпуск в Дубае [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Криштиану Роналду.Криштиану Роналду.Фото: REUTERS
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Выступающий с этого сезона за туринский "Ювентус", а не мадридский "Реал" португалец Криштиану Роналду уехал на новогодние каникулы (в чемпионате Италии сейчас перерыв) в Дубай. И регулярно сообщает, как проводит там свое свободное время.

На 1 января у Роналду была вертолетная прогулка по одному из главных городов ОАЭ. А вот уже 2 января в своем Инстаграме Криштиану выложил необычное видео. На кадрах видно, как он бежит ночью в пустыне вместе с сыном и своими друзьями по дороге, а вокруг них - тьма и пустыня.

- Пустынный ночной забег!! - подписал видео в Инстаграме Роналду.

cristianocristiano
Пробежка Роналду по пустыне в Эмиратах
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Эта небольшая эффектная съемка уже успела собрать более 6 миллионов лайков от пользователей.

Напомним, что в этом сезоне за туринский "Ювентус" в чемпионате Италии 33-летний Криштиану Роналду провел 19 матчей, в которых забил 14 голов и сделал 6 голевых передач.

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