Криштиану Роналду показал, как ночью в пустыне в Эмиратах пробежался с друзьями и сыном

Выступающий с этого сезона за туринский "Ювентус", а не мадридский "Реал" португалец Криштиану Роналду уехал на новогодние каникулы (в чемпионате Италии сейчас перерыв) в Дубай. И регулярно сообщает, как проводит там свое свободное время.

На 1 января у Роналду была вертолетная прогулка по одному из главных городов ОАЭ. А вот уже 2 января в своем Инстаграме Криштиану выложил необычное видео. На кадрах видно, как он бежит ночью в пустыне вместе с сыном и своими друзьями по дороге, а вокруг них - тьма и пустыня.

- Пустынный ночной забег!! - подписал видео в Инстаграме Роналду.

cristiano Пробежка Роналду по пустыне в Эмиратах

Эта небольшая эффектная съемка уже успела собрать более 6 миллионов лайков от пользователей.

Напомним, что в этом сезоне за туринский "Ювентус" в чемпионате Италии 33-летний Криштиану Роналду провел 19 матчей, в которых забил 14 голов и сделал 6 голевых передач.