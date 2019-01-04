Криштиану Роналду в пятый раз стал футболистом года по версии Globe Soccer Awards

В четверг, 3 января, в Дубае прошла церемония вручения футбольных наград Globe Soccer Awards. В пятый раз приз в номинации лучший футболист получил португалец Криштиану Роналду. Впервые это произошло для Роналду в ранге игрока "Ювентуса". До этого он как футболист "Реала" выигрывал награду в 2011, 2014, 2016 и 2017 годах. В тройке финалистов вместе с Роналду за победу бились два француза - Антуан Гризманн из "Атлетико" и Килиан Мбаппе из "Пари Сен-Жермен".

В прошлом году Криштиану Роналду выиграл в составе "Реала" Лигу Чемпионов. Однако на чемпионате мира 2018, который прошел в России, не смог помочь своей команде показать отличный результат. Португалия выбыла в 1/8 финала ЧМ-2018, досрочно покинув турнир.

Что касается других номинаций, то лучшим тренером был назван Дидье Дешам. Он привел к победе на ЧМ-2018 сборную Франции. А вот победитель Лиги Европы и Суперкубка УЕФА мадридский "Атлетико" победил в номинации "лучший клуб". Лучший спортивный директор - итальянец Фабио Паратичи из "Ювентуса". Лучший агент - Жорже Мендеш.

Отдельных призов были удостоены футболисты Блез Матюиди и бразилец Роналду за успешную карьеру. А за успешную тренерскую карьеру награду получил итальянец Фабио Капелло, тренировавший сборную России.

Globe Soccer Awards - это ежегодная премия, учрежденная Европейской ассоциацией агентов игроков и Европейской клубной ассоциацией в 2010 году.