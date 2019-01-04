2019-01-04T12:27:11+03:00
Происшествия

В центре Москвы умерла девочка, которая приехала с родителями на Кремлевскую елку

12-летняя школьницы с детства страдала тяжелым генетическим заболеванием
Анастасия ВАРДАНЯН
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Девочка скончалась в хостеле в центре города.Девочка скончалась в хостеле в центре города.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Побывать на елке в Кремле, с самого детства мечтала 12-летняя школьница из Среднеуральска Марина*. Девочка - инвалид с детства. У нее еще в младенчестве было диагностировано тяжелое генетическое заболевание. Но, несмотря на недуг, Марина неплохо училась. Так она и оказалась в списке лучших школьников страны. Накануне праздника девочка и ее родители получили от местной администрации пригласительные билеты на Кремлевскую елку. Было решено провести все новогодние каникулы в столице.

Остановились в хостеле в центре Москвы на улице Старой Басманной. Именно там в ночь на пятницу, 4 января, и случилась беда. Марине стало плохо, началась рвота. Девочка из-за болезни ограничена в двигательной активности. Она не смогла позвать на помощь и в результате погибла, захлебнувшись собственной рвотой. Мама школьницы вызвала скорую, но к сожалению, спасти девочку не удалось.

- Это была кошмарная ночь. Мама рыдала так, что ей самой помощь медиков понадобилась. Девочку очень жаль. По ней сразу видно было, что она болеет, но мы не ожидали, что это все у нас произойдет, - рассказала "Комсомолке" сотрудница хостела "Артист" Валерия.

Сейчас по факту гибели ребенка проверку проводит столичный Следственный комитет. По предварительным данным, причиной смерти стала асфиксия.

* имя ребенка изменено

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