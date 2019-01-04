«Новогодние мамочки на елках»: Усыпанная блестками Блёданс и роковая Кабо

В дни новогодних каникул светская жизнь затухает, но «елки» никто не отменял. Дизайнер Анна Вульф рассмотрела наряды знаменитых мам, которые посетили со своими наследниками детские спектакли.

annawolffashion Дизайнер Анна Вульф

Эвелина Бледанс

Эвелина Бледанс.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

- Пайетки и блёстки - главный тренд 2019 года, который надо правильно носить, чтобы не скатиться в вульгарность,-считает наш эксперт Анна Вульф.-Жакет Эвелины выглядит лаконично. Сочетание блестящего и чёрного - беспроигрышный вариант, который станет палочкой-выручалочкой на любой случай. Кстати, у меня всегда вызывал восхищение стиль Эвелины. В одном интервью она призналась, что может надеть вещь от Chanel и вещь за 2 рубля с рынка. Более того, был период, когда актриса одевалась в секонд-хэндах. В целом, нет разницы сколько стоит наряд - гораздо важнее вкус и умение сочетать вещи. Думаю, у Бледанс это отлично получается.

Светлана Светикова

Светлана Светикова.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

- Сейчас вошла в моду широкая одежда, что меня расстраивает и настораживает. Да, это очень удобно и комфортно, но все-таки асексуально. Многие модницы полностью перешли на бесформенную моду, забыв про женственность,-говорит дизайнер Анна Вульф.-Мне нравится свитер на Светлане, но выглядит он так, будто бы размеров на десять больше. У актрисы хорошая фигура и подчеркнуть гендерные особенности точно не будет лишним.

Ольга Кабо

Ольга Кабо.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

- Сочетание чёрного и красного - классическое цветовое решение и, кажется, Ольга прекрасно об этом знает. Красное и черное – для смелых, уверенных в себе женщин, которых я бы даже назвала роковыми. Мне кажется, именно так можно охарактеризовать Кабо,-комментирует образ актрисы дизайнер Анна Вульф.-У Ольги отличная фигура, она женственна и эффектна. Мне нравится ее стиль в целом – всегда подобраны со вкусом аксессуары, сумки, которые прекрасно гармонируют с нарядами. Образ идеальной матери и любящей жены – вот так можно охарактеризовать стиль Кабо сегодня.

Ирина Хакамада

Ирина Хакамада.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

- Ирина имеет свой уникальный стиль и всегда знает, как правильно подать себя. Хакамада говорит, что в одежде ценит простоту и удобство. На мой взгляд, это, так называемый, интеллектуальный стиль. Я тоже придерживаюсь мнения, что стиль гораздо важнее кричащего имени бренда и самое главное - это самоощущение. И все было бы в этом образе отлично, если бы не штаны. Подобная модель уже давно вышла из моды. Для меня стиль Хакамады слишком брутальный и временами непонятный, но если он стал ее изюминкой, то могу только порадоваться за Ирину, ведь слепое следование трендам только обезличивает людей, чего про Хакамаду точно не скажешь.

Наталья Лесниковская

Наталья Лесниковская.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

- На этой фотографии мне не импонирует стиль Натальи. Все-таки Новый год – яркий праздник, в черном костюме же Наталья больше похожа на учительницу младших классов, чем на успешную актрису, хотя звезда обладает прекрасной фигурой, которую не стоит прятать. Хочется добавить образу Лесниковской немного женственности, яркости. Подобные костюмы я бы оставила для встречи Нового года где-нибудь за городом или на горнолыжных курортах в кругу семьи и друзей, а для похода на светское мероприятие с детьми предложила бы Наталье нечто более женственное и стильное.

Юлия Пересильд

Юлия Пересильд.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

- Отличный беспроигрышный вариант – классика. Пересильд – одна из немногих, кому удалось сохранить натуральную красоту. Она не увлекается «уколами красоты», всегда выглядит стильно. Мне нравится ее лаконичный стиль – микс из ретро и классических моделей, однотонные ткани без кричащих принтов. На мой взгляд, это некий статусный стиль, который всегда будет в моде. Светлая блузка и темная юбка – пример настоящей правильной классики, которая будет актуальна всегда и везде – необходимые базовые вещи в гардеробе любой дамы на полке с маленьким черным платьем. Юлия Пересильд точно уже нашла свой стиль и успешно ему следует.