Итальянская пенсионерка пустила туриста в туалет из жалости, а он оказался арабским шейхом

Эта необыкновенная, трогательная история случилась в эти праздничные дни. Итальянским СМИ о ней рассказали родные бабушки Терезы, которая всю жизнь прожила в своем маленьком, скромном домике в центре итальянского города Бриндизи.

Однажды 20 лет назад экс-эмир Хамад Бин Халифа Аль Тани, будучи в Италии и гуляя по Бриндизи, оказался в сложной ситуации. Ему приспичило в туалет, а поблизости нигде не было ничего подходящего. Он постучался в двери дома синьоры Борсетти и она его пустила в туалет. Его поразила простота и смирение итальянской бабули, ее дружелюбная улыбка и открытость. Он говорит, что не забывал ее все эти годы. Но спустя 20 лет, прошлым летом, когда его 124-метровая яхта стояла у берегов Италии, он опять вспомнил о ней и решил узнать, как она поживает. Он нашел сопровождающего, моряка родом из Бриндизи и тот привел его к дому Терезы. Она по-прежнему жила там же, и в доме все было таким же. В этот раз арабский шейх решил не терять ниточку связи с бабушкой Терезой и поддерживать дружеский контакт. А под Новый год от него пришло официальное приглашение для нее и ее семьи погостить у него в Катаре.

В возрасте 89-ти лет она впервые поднялась на борт самолета, чтобы лететь на прием, устроенный шейхом в ее честь. Королевский штаб шейха организовал все до мельчайших нюансов. Синьору Борсетти с родными доставили бизнес-классом в самый роскошный отель в Дохе, где весь персонал ждал ее как особого гостя. Их поселили в лучших номерах, и предоставили им команду отборных гидов. Но все это время бабуля, которая никогда не покидала своего итальянского городка, ошеломленно оглядывалась и так сердечно благодарила каждого служащего, что в нее влюбился весь персонал отеля. А она же постоянно спрашивала, мол, а сам шейх-то где? Пригласил погостить и не появляется. Впрочем, вскоре пришло официальное приглашение на прием в ее честь в королевском дворце. Тереза всплеснула руками и засуетилась в поисках кухни. Как истинная итальянская бабушка, она не могла не приготовить что-то своими руками. Она нашла местного шеф-повара и очень вежливо попросила, нельзя ли дать ей деревянную доску, скалку и немного муки. Конечно, в ее распоряжении была вся кухня отеля, а она села и сама налепила традиционную итальянскую пасту орекетти — ушки. На торжественный прием во дворец она прибыла с контейнером, полным только что приготовленных орекетти. Ее усадили на почетное место, а шейх попросил позволение сидеть рядом с ней. Взял ее за руку в начале вечера да так и держал весь ужин. Несмотря на то, что блюда приготовил лучший местный итальянский шеф-повар, шейх хотел есть только пасту от бабушки Терезы и ничего другого.

Сейчас она вместе со своей семьей продолжает путешествие по Катару, организованное для нее экс-эмиром.

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