2019-01-04T21:13:55+03:00
Новый год 2019

На Международном фестивале льда и снега в Китае слепили 2019 снеговиков в честь Нового года

Ледяные скульптуры превратили город Харбин в зимнюю сказку [фото]
Татьяна ОГНЕВА-САЛЬВОНИ
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В фестивале льда и снега приняли участие 16 команд из 12 странВ фестивале льда и снега приняли участие 16 команд из 12 странФото: REUTERS
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В Харбине открылся восьмой фестиваль льда и снега, в котором приняли участие 16 команд из 12 стран. 64 ледовых скульптора-конкурента из разных стран мира создали композиции, используя только лед и снег.

Скоро будет готов 34-метровый снеговик Фото: REUTERS

Скоро будет готов 34-метровый снеговикФото: REUTERS

Снежный фестиваль проходит в закрытом парке площадью 120 тысяч квадратных метров. И в рамках мероприятия были слеплены снеговики, самый высокий из которых аж 20 метров. А скоро будет готов и 34-метровый персонаж.

Китайцы и гости фестиваля также играют в футбол на снегу, катаются а санках, на коньках, на лыжах и необычных "драконьих" лодках по льду.

Провинция Хэйлунцзян, в которой находится город Харбин, граничит с Россией и имеет такой же холодный климат Фото: REUTERS

Провинция Хэйлунцзян, в которой находится город Харбин, граничит с Россией и имеет такой же холодный климатФото: REUTERS

Провинция Хэйлунцзян, в которой находится город Харбин, граничит с Россией и имеет такой же холодный климат. Однако, китайцы прикладывают все усилия, чтобы сделать его местной фишкой, привлекающей туристов. Говорят, что подготовка снеговиков проходила под большим секретом, а то, мол, узнают другие холодные страны и стащат такую великолепную задумку.

В Харбин потянулись приезжие из других частей Китая и даже других стран Фото: REUTERS

В Харбин потянулись приезжие из других частей Китая и даже других странФото: REUTERS

Впрочем, другим холодным местностям, видимо, не до того. А вот в Харбин действительно потянулись приезжие из других частей Китая и даже других стран. Вход на фестиваль бесплатный, а также всем желающим безвозмездно дают футбольные мячи, коньки и санки.

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