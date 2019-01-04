Стрельбой из пистолета в центре Берлина отметил Новый год местный житель

Весьма необычно (даже для толерантного Берлина) отметил Новый год один из жителей немецкой столицы. Очевидец прислал нам видео, где около полуночи 31 декабря весёлый молодой человек на фоне городской телебашни, подобно другим отдыхающим, устраивает «праздничный салют»… с помощью предмета, внешне похожего на боевой пистолет.

Дав залп (к счастью, поверх голов), бузотёр убежал так же неожиданно, как и появился. Кто был этот товарищ — доподлинно неизвестно: на любительском видео заметна лишь модно подстриженная жгуче-чёрная шевелюра.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/685109" frameborder="0"></iframe> «Салют» из пистолета на Новый год в Берлине.

Впрочем, по мнению опрошенных «Комсомолкой» экспертов, речь идёт не о боевом оружии — а о так называемом «пугаче»: например, хлопушке или «стартовом пистолете», который используется при спортивных соревнованиях. На это указывают ясно различимые при стрельбе искры, для «настоящего» ствола не характерные.

Также нельзя исключать, что «новогодний стрелок» раздобыл свою «хлопушку» нелегально и может быть связан с оргпреступностью. Ранее немецкие СМИ сообщали об орудующем в Берлине арабском криминальном клане «подпольного короля» Махмуда аль-Зайна, состоящем из «нескольких тысяч человек».

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