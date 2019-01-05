2019-01-05T02:45:53+03:00
Спорт

Обзор матча Россия – США 4 января 2019 года: счет, голы, статистика игроков

Представляем вашему вниманию обзор главных событий полуфинального матча нашей команды на МЧМ-2019 по хоккею
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Сборная США выиграла со счетом 2:1 у команды России в полуфинале молодежного чемпионата мира.Сборная США выиграла со счетом 2:1 у команды России в полуфинале молодежного чемпионата мира.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Второй год подряд в плей-офф чемпионата мира по хоккею среди молодежных команд на пути сборной России к золотым медалям турнира встают одни и те же соперники. В 2018 году наши проиграли команде США в четвертьфинале. Спустя год - в полуфинале. Поединок прошел в ночь с 4 на 5 января 2019 года в канадском городе Ванкувере на льду "Роджерс Арены".

У победителей шайбы в этой игре забросили Оливер Вальстрем (15), Александр Хмелевски (25). А у сборной России На 34-й минуте встречи отыграл одну шайбу Григорий Денисенко. В третьем периоде матча россияне очень мощно начали играть и прижали соперника к их воротам, но они надежно сыграли в обороне и одержали минимальную победу со счетом 2:1. Нашим не помогла смена вратаря на шестого полевого игрока.

После этого результата команда России поспорит в матче за "бронзу" уже завтра - в полночь 6 января по московскому времени. До этого мы восемь раз играли в поединке за 3-е место и всегда побеждали в этих играх. В последний раз мы были третьими в 2017 году, победив Швецию 2:1 в овертайме.

США же теперь предстоит встреча в финале молодежного ЧМ по хоккею. Соперники американской и нашей команды определятся по итогам второго полуфинала - в нем сыграют Финляндия и Швейцария.

СТАТИСТИКА МАТЧА РОССИЯ - США

МЧМ-2019. Полуфинал. Россия — США (0:1, 1:1, 0:0)

5 января. Ванкувер. Rogers Arena

0:1 Уолстром (Коккерил, Сэмберг), 14:29

0:2 Хмелевски (Хьюз, Андерсон), 24:20 бол.

1:2 Денисенко, 33:36

Вратари: Кочетков — Примо

Броски: 35 — 27

Штраф: 6 — 6

Сборная России: Кочетков (Тарасов). Журавлев – Ил.Морозов, Муранов – Галимов – Слепец. Саморуков (А) – Романов, Костин (К) – Кравцов (А) – Денисенко. АлексеевОльшанский, Коваленко – Шэн – Старков. Шашков – Ив.Морозов – Подколзин. Рубинчик. Марченко.

Сайт KP.RU провел прямую онлайн-трансляцию поединка Россия - США.

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