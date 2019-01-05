Проверено на себе: пить по-фински

- А ты умеешь пить? — спросил меня Пекка, когда я рассказал ему о своем творческом замысле: написать о финской культуре пития.

- Смотря сколько дней, — попытался я уйти от прямого ответа, вспоминая наши длиннющие новогодне-рождественские каникулы.

Такой ответ финна удовлетворил и он согласился составить мне компанию на время творческого эксперимента.

ЛУКАВАЯ СТАТИСТИКА

Считается, что финны много пьют. И да, и нет.

По статистике ВОЗ Финляндия даже не входит в первую десятку самых “пьяных” стран Европы. Впрочем, как и Россия. По тем же данным средний пьющий (!) финн выпивает в год примерно 25 литров в пересчете на чистый алкоголь (у нас 32). При том, что каждый четвертый житель Суоми не пьет вообще (в России — каждый третий).

Однако, ВОЗ в своих документах о вреде пьянства подчеркивает, что помимо уровня потребления важна манера потребления алкоголя, и вот тут у финнов все не очень хорошо:по статистике 53 процента пьющих за последний месяц хотя бы раз напивались до чертиков…

Но в сухой теории. А что на практике?

В БАР НАВЕСЕЛЕ

- В Каллио мы не пойдем, — сказал Пекка, упомянув городской район, где расположены самая злачная улица города — Хельсингинкату — и самые отвязные заведения. — Там под утро можно и бутылкой по голове получить.

Опыту моего финского приятеля можно доверять: он сам вырос в этом некогда пролетарском районе и знает местные нравы.

- Там народ до сих пор разный, хотя джентрификация (реконструкция и заселение района более состоятельными жителями. - Авт.) и нагнала туда хипстеров и туристов, - поясняет Пекка. - Надо поддерживать местные бары, где еще пару десятилетий назад гудели матросы и докеры. Теперь тут совсем другая публика — любой “синяк” за соседним столом может оказаться известным актером или художником.

- Но,… ни один уважающий себя финн не пойдет в бар, не выпив заранее, - ошарашил меня признанием мой спутник. - Потому что дорого: банка обычного пива в магазине стоит около 3 евро, а в питейном заведении бокал — уже от шести.

Ну что ж, традиции надо соблюдать! Открыли по бутылке. Сегодня мы будем пить пиво — самый популярный среди финнов слабоалкогольный напиток (46 процентов от всего употребленного, по данным ВОЗ). Женщины предпочитают сидр, видов которого здесь больше, чем в Англии.

Уже слегка тепленькие, мы пришли в ближайшую пивную — небольшое заведение, увешанное карикатурами и афишами старых фильмов. Бар открывается в 9 утра и работает до 4 утра. Взяли по пиву, сели…

"МАЛЕНЬКАЯ СУББОТА" В СРЕДУ

— Пекка, что пьют финны?

— Бухло (по-фински viina. - Авт.). То есть все, что содержит спирт. В основном пиво и сидр. Водку пьют все меньше, вина теперь покупают чаще. На хуторах гонят.

— То, что финны пьют много, — это правда или стереотип?

— Еще Монтескье в 18 веке писал, что финны — пьяницы, — Пекка вдруг решил вспомнить, что когда-то заканчивал университет. — Шведы даже пытались ввести сухой закон, но ненадолго — пришли русские и его отменили. Став независимой в 1917 году, Финляндия снова ввела сухой закон, он продержался недолго — до начала 30-х. Толку от него было мало, зато пышным цветом расцвели контрабанда и оргпреступность. В итоге государство ввело монополию, которая сейчас потихоньку рушится — с прошлого года слабоалкогольные напитки можно купить в любом продуктовом, крепкие — только в специализированной сети “Алко”. Много или мало — не суть важно. Главное, как пьют финны… Давай еще по одной!

— А как финны пьют?

— Как правило, чтобы нажраться. В выходные, на праздники. Если настроение выпить в середине недели, то можно устроить “маленькую субботу”, например в среду…

На самом деле, “маленькой” может быть не только суббота. Уже с конца ноября начинается “маленькое рождество” — сезон предновогодних корпоративов. Например, 30 ноября гулял финский парламент. При чем одна из фракций в этом году вынуждена отмечать всухую. Виноват в этом депутат Теуво Хаккарайнен, который в 2017-м в невменяемом состоянии попытался насильно поцеловать депутата Вееру Руохо прямо в парламентском кафетерии. Она подала в суд и депутат, который уже на утро не мог вспомнить этого эпизода, был приговорен к выплате штрафа за нападение и сексуальное домогательство.

ПЬЯНКА В ТРУСЕЛЯХ

— Финны, в отличие от, например немцев, очень спокойно относятся к пьянству. Ну выпил человек, с кем не бывает. Пока он нормальный, приходит на работу трезвый и вовремя, никто ему и слова не скажет. Друзья, коллеги, они ведь тоже тут живут, — сказал Пекка, тоскливо взглянув через окно на январское финское небо, которое как посерело пару месяцев назад, так таким и останется, быть может, до начала мая.

— Да у нас по полгода за окном пятьдесят оттенков серого, только без секса, — пошутил сидящий за соседним столом мужичок неопределенного возраста. Присоединиться к беседе его заставила затянувшаяся пауза, пока застывший Пекка надолго вперился взглядом в пустое небо. Вообще-то, у финнов не принято вклиниваться в чужую беседу, но после пятой кружки здесь любой становится экстравертом.

— Погода у нас способствует, — продолжил за Пекку мужичок. — Зимой солнце где-то за тучами подпрыгивает над горизонтом на несколько часов, и снова темнота. Многих накрывает сезонная депрессия, вот и борются с ней алкоголем.

— Но ведь и летом пьют? Особенно на Иванов день.

— А сколько этого лета! Как в том анекдоте: лето в этом году было хорошим, но я его не помню, так все те два дня я был пьян, — продолжил шутить сосед. — Накидаться в Иванов день — это уже традиция…

— А как насчет другой традиции — “калсарикяннит”? (Согласно распространенному во всем мире мнению, этим коротким слово финны называют ситуацию, когда они выпивает горячительные напитки дома, сидя в одних трусах, поскольку выходить на улицу не хочется, а дома наряжаться незачем. - Авт.)

— Это байка для туристов! Дело в том, что многие финны предпочитают не покупать собственную стиральную машину, а стирать белье в общедомовой, обычно расположенной в подвале. Раньше семьи собирались в прачечной с пивком. Пока вся их одежда стиралась, а потом сохла в общей сушильной камере, они и выпивали, зачастую оставаясь в одних труселях. Зачем им выходить на улицу? Ведь вся их одежда в стирке.

*. *. *

Только храп указывал на то, что Пекка жив, хоть и мертвецки пьян. Новогодний эксперимент явно было пора сворачивать и мне предстояло доставить приятеля к нему домой. Видимо, он переусердствовал, когда экономно выпивал дома перед походом в пивную. К тому же, он весь вечер почти ничего не съел. Это, к слову, еще одна особенность финского алкодосуга — они почти всегда забывают закусывать.

Хельсинки.