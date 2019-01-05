Футболист Андрей Аршавин развелся с женой

Скандально известный российский футболист Андрей Аршавин развелся со своей супругой Алисой. Брак окончательно рухнул после недавнего инцидента спортсмена с двумя девушками-моделями, которых мужчина катал на лошадях.

- Мы с Андреем давно развелись, - сухо отметила бывшая супруга футболиста, отказавшись сообщать подробности.

В настоящее время страница Аршавиной в Instagram закрыта, как сообщается в статусе, "пока не уляжется пыль".

Напомним, скандал с моделями разгорелся в середине декабря прошлого года. В интернет попало видео, на котором отчеливо видно, что Андрей Аршавин беззаботно проводит время в компании двух моделей. Рядом со спортсменом стоит лошадь, и за кадром слышно, что ее хозяйка обвиняет спортсмена в том, что он полностью не расплатился за поездку, сообщает издание StarHit.

К слову, звездная пара ранее неоднократно собиралась подать на развод, однако в последний момент супруги все-таки находили компромисс. Сайт kp.ru писал о том, что в ноябре 2017 года Жена Андрея Аршавина отменила развод и улетела с ним на Мальдивы. В своих социальных сетях женщина писала трогательные посты и выставляла семейные снимки. Алиса уверяла журналистов, что простила Аршавину все измены. К слову, месяцем ранее, в октябре 2017 года, твердо заявила журналистам о своем намерении развестись с Аршавиным, при этом отказываясь рассказывать подробности. Однако, спустя несколько дней поздравила Андрея с победой в Кубке Казахстане, а позже призналась Андрею: "Чтобы ни говорили, всегда буду твоя".

Спустя три месяца, в феврале 2018 года скандально известная пара снова повздорила и уже экс-супруга Аршавина опять грозилась подать на развод. Алиса устала прощать многочисленные измены мужа и решила взять ситуацию в свои руки. Последняя пассия футболиста, казахстанская модель Ольга Семенова, даже написала на нее заявление в Генпрокуратуру, обвинив Алису в многочисленных угрозах и шантаже.

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