2019-01-05T16:29:31+03:00
Общество

Футболист Андрей Аршавин развелся с женой

Алиса Аршавина подала на развод после скандальной вечеринки спортсмена с двумя девушками-моделям
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Андрей и Алиса Аршавины все-таки развелисьАндрей и Алиса Аршавины все-таки развелисьФото: СОЦСЕТИ
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Скандально известный российский футболист Андрей Аршавин развелся со своей супругой Алисой. Брак окончательно рухнул после недавнего инцидента спортсмена с двумя девушками-моделями, которых мужчина катал на лошадях.

- Мы с Андреем давно развелись, - сухо отметила бывшая супруга футболиста, отказавшись сообщать подробности.

В настоящее время страница Аршавиной в Instagram закрыта, как сообщается в статусе, "пока не уляжется пыль".

Напомним, скандал с моделями разгорелся в середине декабря прошлого года. В интернет попало видео, на котором отчеливо видно, что Андрей Аршавин беззаботно проводит время в компании двух моделей. Рядом со спортсменом стоит лошадь, и за кадром слышно, что ее хозяйка обвиняет спортсмена в том, что он полностью не расплатился за поездку, сообщает издание StarHit.

К слову, звездная пара ранее неоднократно собиралась подать на развод, однако в последний момент супруги все-таки находили компромисс. Сайт kp.ru писал о том, что в ноябре 2017 года Жена Андрея Аршавина отменила развод и улетела с ним на Мальдивы. В своих социальных сетях женщина писала трогательные посты и выставляла семейные снимки. Алиса уверяла журналистов, что простила Аршавину все измены. К слову, месяцем ранее, в октябре 2017 года, твердо заявила журналистам о своем намерении развестись с Аршавиным, при этом отказываясь рассказывать подробности. Однако, спустя несколько дней поздравила Андрея с победой в Кубке Казахстане, а позже призналась Андрею: "Чтобы ни говорили, всегда буду твоя".

Спустя три месяца, в феврале 2018 года скандально известная пара снова повздорила и уже экс-супруга Аршавина опять грозилась подать на развод. Алиса устала прощать многочисленные измены мужа и решила взять ситуацию в свои руки. Последняя пассия футболиста, казахстанская модель Ольга Семенова, даже написала на нее заявление в Генпрокуратуру, обвинив Алису в многочисленных угрозах и шантаже.

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Личная жизнь Андрея Аршавина напоминает качели. То семейная лодка спортсмена разбивается… нет, не о быт, а об очередную измену ветреного футболиста, и его жена Алиса объявляет на весь Инстаграм: «Все, развожусь!» То супруги бурно мирятся, каются во всех грехах через СМИ, и та же Алиса сообщает на своей страничке: «Люблю – не могу, все простила». Поклонники игрока казахстанского «Кайрата» уже окончательно запутались в семейном статусе звезды футбола. Но теперь, кажется, в доме спортсмена наконец-то воцарился долгожданный покой (подробности).

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В семье бывшего футболиста «Зенита» Андрея Аршавина не все спокойно. То есть — все очень неспокойно. Как стало известно «Комсомолке», 36-летний спортсмен уже фактически не живет со своей женой Алисой (подробности).

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Алиса Казьмина о разводе с Аршавиным: «Чтобы ни говорили, всегда буду твоя»

В конце прошлой неделе соцсети стали разрывать слухи о том, что чета Аршавин-Казьмина вот-вот разойдутся. Толчком к этому стало заявление Казьминой в интервью модному журналу и крайне подозрительные сообщения в инстаграм. «В скором времени буду подавать на развод», - говорила Алиса (подробности).

В распоряжении «Комсомолки» оказалось видео, катающегося на лошадях Аршавина с девушками.Автор: «Комсомольская правда»

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