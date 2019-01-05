Капитан молодежной сборной России по хоккею извинился за свое поведение после полуфинала против США

Капитан российской "молодежки" на МЧМ-2019 Клим Костин "объяснился" за свое поведение после проигранного полуфинала с командой США. Наши уступили со счетом 1:2 в основное время и теперь сыграют против Швейцарии в матче за 3-е место. А вот Костин во время церемонии награждения снял показательно с себя хоккейный шлем и с досады бросил его на лед. На трибунах "Роджерс Арены" в Ванкувере раздался неодобрительный свист и тогда наш Костин просто нецензурно на английском выругался в адрес зрителей.

После игры Костин в своем Твиттере опубликовал заявление:

- Я не должен был так поступать. Посмотрев видео, я понял, что не хочу представлять так себя, свою семью и свою страну. Пожалуйста, примите мои извинения.

Фанаты пришли в комментарии к хоккеисту и сказали, что не стоит лишний раз "убиваться" из-за этого.

- Не нужно извиняться, мой друг. Ты играл сердцем, и это все, чего мы можем просить. Спасибо за твою упорную работу, - написала одна из американских фанаток Костина.

Сборная России, напомним, сыграет свой последний матч на МЧМ-2019 в ночь с 5 на 6 января против команды Швейцарии. В этой игре наши поспорят за бронзовые медали турнира.