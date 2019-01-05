Российский лыжник Большунов стал третьим в масс-старте на "Тур де Ски"

Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо одержал победу в гонке на 15 километров с общего старта на предпоследнем этапе "Тур де Ски". Забег прошел в итальянском Валь-ди-Фьемме. Он финишировал с результатом 40 минут 52,6 секунды, укрепив свое лидерство в общем зачете.

Второе место досталось итальянцу Франческо Де Фабиани, который проиграл быстрому Клэбо всего 0,6 секунды. А вот еще наш Александр Большунов занял третье место, проиграв 2,6 секунды победителю.

Более того, вслед за Большуновым расположились сразу несколько наших лыжников подряд. Это - Андрей Ларьков (4), Максим Вылегжанин (5), Андрей Собакарев (6), Денис Спицов (8). За пределами десятки остались Андрей Мельниченко (11), Сергей Устюгов (16) и Александр Бессмертных (33).

Благодаря победе на этом этапе Йоханнес Клэбо остался лидером "Тура". Идущий следом за ним вторым Сергей Устюгов проигрывает скандинаву 1 минуту 20,4 секунды. Третьим идет Александр Большунов - 1 минута 43,8 секунды.

Завтра, 6 января, там же в Италии пройдет последний этап "Тур де Ски". Спортсмены побегут спринтерскую гонку на 9 километров с раздельного старта с тем отставанием, которое образовалось у них к концу предпоследнего этапа гонки.

Отличительной особенностью последнего этапа "Тур де Ски" является то, что все 9 километров лыжники бегут в гору.