2019-01-06T00:15:37+03:00
Звезды

Звезды без макияжа и фотошопа: Лобода выглядит моложе, а Веру Сотникову не узнать

Знаменитости поделились своими фотографиями без прикрас [фото, видео]
Алина ЧЕРНОВА
Поделиться:
Без грима Светлана Лобода выглядит намного моложеБез грима Светлана Лобода выглядит намного моложеФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Мы привыкли видеть звёзд при параде: с хорошим макияжем, прической. И когда они вдруг показывают себя без прикрас, многих не признать без артистического грима.

В новогодние дни знаменитые красотки показали себя в Инстаграме без «боевой раскраски».

Мы рассмотрели фото звёзд вместе с модным блогером и дизайнером Анной Вульф.

Светлана Лобода, 36 лет

- На этом фото Светлане можно смело дать и лет 20. Без грима артистка выглядит намного моложе. У певицы хорошая кожа и такие яркие черты лица, что она смело может выходить на сцену и без косметики, - считает дизайнер Анна Вульф.

Наш эксперт - модный блогер и дизайнер Анна Вульф Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Наш эксперт - модный блогер и дизайнер Анна ВульфФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Мария Кожевникова, 34 года

mkozhevnikovamkozhevnikova
Без прикрас!
73270 отметок «Нравится»706 комментариевInstagram

- У Марии выразительные глаза и брови, красивая укладка, поэтому отсутствие макияжа не так уж и бросается в глаза. Актриса и без грима выглядит весьма эффектно.

Регина Тодоренко, 28 лет

reginatodorenkoreginatodorenko
Дорогие мои и прекрасные девочки! Я поздравляю вас с наступающим Новым Годом
440326 отметок «Нравится»874 комментариевInstagram

- Накануне праздников телеведущая и блогер стала мамой, она родила сына певцу Владу Топалову. В Инстаграме Регины всплывает уже не первое фото без макияжа. Видимо, сказываются бессонные ночи. Тодоренко и без грима хороша. Молодость всегда привлекательна. Но все же немного туши для ресниц добавило бы блеска уставшим глазам красавицы,-оценивает фото молодой мамы наш эксперт Анна Вульф.

Ольга Кабо, 50 лет

kabo_olgakabo_olga
Зимнее утро Абсолютное счастье
8557 отметок «Нравится»124 комментариевInstagram

- В свои годы Ольга выглядит потрясающе. У актрисы идеальная фигура и хорошая кожа. Кабо не увлекается новомодными «уколами красоты» и не экспериментирует со своей внешностью. Она следит за питанием, ходит на различные массажи. Наверное, поэтому и сохранила в 50 лет привлекательную внешность.

Вера Сотникова, 58 лет

sotnikova4141sotnikova4141
Вера Сотникова
1666 отметок «Нравится»58 комментариевInstagram

- На этом видео сложно узнать знаменитую актрису без ее фирменных «стрелок», подчёркивающих выразительность ее взгляда. Вера впервые показывает поклонникам себя без грима. Судя по видео, актриса только вышла от косметолога, который «колдовал» над ее лицом, делая омолаживающую процедуру. 58-летняя артистка, безусловно, достойно выглядит, она красивая женщина. Но немного подводки для глаз не навредит, а напротив сделает Веру ещё краше и ярче.

Наталья Подольская, 36 лет

nataliapodolskayanataliapodolskaya
Мы Вас очень любим ! Мы Вас поздравляем!!!!
64934 отметок «Нравится»466 комментариевInstagram

- Наталья спокойно позирует с любимым мужем, певцом Владимиром Пресняковым без грима. Думаю, ещё и потому что у артистки нарощенные реснички, которые позволяют ей выходить в свет без макияжа,-открывает секрет певицы дизайнер Анна Вульф. -Да, многие считают, что эта процедура вредна для ресниц, но если делать у профессионала, то нет повода для беспокойства. Посмотрите, как сияют глаза Подольской. А ведь их природную красоту подчёркивают только реснички.

Светлана Бондарчук, 50 лет

a030aaa030aa
дело в шляпе
8563 отметок «Нравится»37 комментариевInstagram

- После развода с режиссёром Фёдором Бондарчуком Светлана похорошела. Раньше она была лишь тенью своего знаменитого мужа. Сейчас же Светлана не сходит с полос светской хроники, демонстрируя там свои смелые наряды и молодых спутников,-говорит о фото Бондарчук и ее нового бойфренда Сергея дизайнер Анна Вульф.- Без макияжа Бондарчук выглядит хорошо. Впрочем, и во время своих выходов в свет она использует минимум косметики. Благо стройная фигура и ухоженная кожа позволяют Бондарчук прекрасно выглядеть и вне света софитов.

Юлия Проскурякова, 36 лет

uliaveronikauliaveronika
Юлия Проскурякова
6847 отметок «Нравится»279 комментариевInstagram

- Мне кажется, Юля до сих пор себя чувствует в столичной тусовке девочкой из Свердловска, которая подойдя за кулисами к знаменитому композитору, влюбила в себя маэстро с первого взгляда. Думаю, в Юле Игорю Николаеву, как когда-то и в Наташе Королевой, приглянулась непосредственность. Не зря же говорят, что Юля очень похожа на юную Королёву. У Юли образ вечной девочки. Наверное, поэтому она и без макияжа в 36 лет выглядит так мило.

В ТЕМУ

Ненакрашенная страшная? Фото супермоделей без макияжа

Их боготворят, им платят тысячи долларов за каждый выход, на них равняются миллионы, но в жизни они мало чем отличаются от остальных (подробности).

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Директор Госгвардии проведет благотворительную Рождественскую елку
Макрон осудил насилие на субботних протестах во Франции
Американка забеременела и родила малыша, находясь в состоянии комы
В Париже задержаны 24 участника протестов
Ющенко рассказал, что еще в 2008 году добивался автокефалии для украинской церкви
МГСУ начал расследование по факту массовой драки студентов в общежитии
США попали в десятку самых опасных для женщин стран мира
В России появятся юбилейные монеты с комплексами «Тополь» и «Ярс»
Протестующие в Париже сожгли плавучий ресторан
Роспотребнадзор разработал законопроект о защите генома россиян
В США засомневались, нужно ли выводить все войска из Сирии
Озвучена причина смерти Криса Кельми
Экс-министр финансов Московской области отказался признать вину в многомиллиардном мошенничестве
Радикалы анонсировали акцию у собора Украинской Православной Церкви в Чернигове
Похороны актера Владимира Дыховичного пройдут не в России
Дмитрий Медведев подписал указ о выплатах жильцам обрушившегося дома в Магнитогорске
За 2019 год в Москве откроют 14 новых станций метро
Игоря Верника оштрафовали за езду на джипе по тротуарам
Умер актер Дариус Перкинс
Посольство РФ: британское правительство втягивает королевскую семью в антироссийскую пропаганду
В центре Парижа полиция отбилась от «желтых жилетов» слезоточивым газом
Президент Украины и Вселенский Патриарх наградили друг друга