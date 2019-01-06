Звезды без макияжа и фотошопа: Лобода выглядит моложе, а Веру Сотникову не узнать

Мы привыкли видеть звёзд при параде: с хорошим макияжем, прической. И когда они вдруг показывают себя без прикрас, многих не признать без артистического грима.

В новогодние дни знаменитые красотки показали себя в Инстаграме без «боевой раскраски».

Мы рассмотрели фото звёзд вместе с модным блогером и дизайнером Анной Вульф.

Светлана Лобода, 36 лет

- На этом фото Светлане можно смело дать и лет 20. Без грима артистка выглядит намного моложе. У певицы хорошая кожа и такие яркие черты лица, что она смело может выходить на сцену и без косметики, - считает дизайнер Анна Вульф.

Наш эксперт - модный блогер и дизайнер Анна ВульфФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Мария Кожевникова, 34 года

mkozhevnikova Без прикрас!

- У Марии выразительные глаза и брови, красивая укладка, поэтому отсутствие макияжа не так уж и бросается в глаза. Актриса и без грима выглядит весьма эффектно.

Регина Тодоренко, 28 лет

reginatodorenko Дорогие мои и прекрасные девочки! Я поздравляю вас с наступающим Новым Годом

- Накануне праздников телеведущая и блогер стала мамой, она родила сына певцу Владу Топалову. В Инстаграме Регины всплывает уже не первое фото без макияжа. Видимо, сказываются бессонные ночи. Тодоренко и без грима хороша. Молодость всегда привлекательна. Но все же немного туши для ресниц добавило бы блеска уставшим глазам красавицы,-оценивает фото молодой мамы наш эксперт Анна Вульф.

Ольга Кабо, 50 лет

kabo_olga Зимнее утро Абсолютное счастье

- В свои годы Ольга выглядит потрясающе. У актрисы идеальная фигура и хорошая кожа. Кабо не увлекается новомодными «уколами красоты» и не экспериментирует со своей внешностью. Она следит за питанием, ходит на различные массажи. Наверное, поэтому и сохранила в 50 лет привлекательную внешность.

Вера Сотникова, 58 лет

sotnikova4141 Вера Сотникова

- На этом видео сложно узнать знаменитую актрису без ее фирменных «стрелок», подчёркивающих выразительность ее взгляда. Вера впервые показывает поклонникам себя без грима. Судя по видео, актриса только вышла от косметолога, который «колдовал» над ее лицом, делая омолаживающую процедуру. 58-летняя артистка, безусловно, достойно выглядит, она красивая женщина. Но немного подводки для глаз не навредит, а напротив сделает Веру ещё краше и ярче.

Наталья Подольская, 36 лет

nataliapodolskaya Мы Вас очень любим ! Мы Вас поздравляем!!!!

- Наталья спокойно позирует с любимым мужем, певцом Владимиром Пресняковым без грима. Думаю, ещё и потому что у артистки нарощенные реснички, которые позволяют ей выходить в свет без макияжа,-открывает секрет певицы дизайнер Анна Вульф. -Да, многие считают, что эта процедура вредна для ресниц, но если делать у профессионала, то нет повода для беспокойства. Посмотрите, как сияют глаза Подольской. А ведь их природную красоту подчёркивают только реснички.

Светлана Бондарчук, 50 лет

a030aa дело в шляпе

- После развода с режиссёром Фёдором Бондарчуком Светлана похорошела. Раньше она была лишь тенью своего знаменитого мужа. Сейчас же Светлана не сходит с полос светской хроники, демонстрируя там свои смелые наряды и молодых спутников,-говорит о фото Бондарчук и ее нового бойфренда Сергея дизайнер Анна Вульф.- Без макияжа Бондарчук выглядит хорошо. Впрочем, и во время своих выходов в свет она использует минимум косметики. Благо стройная фигура и ухоженная кожа позволяют Бондарчук прекрасно выглядеть и вне света софитов.

Юлия Проскурякова, 36 лет

uliaveronika Юлия Проскурякова

- Мне кажется, Юля до сих пор себя чувствует в столичной тусовке девочкой из Свердловска, которая подойдя за кулисами к знаменитому композитору, влюбила в себя маэстро с первого взгляда. Думаю, в Юле Игорю Николаеву, как когда-то и в Наташе Королевой, приглянулась непосредственность. Не зря же говорят, что Юля очень похожа на юную Королёву. У Юли образ вечной девочки. Наверное, поэтому она и без макияжа в 36 лет выглядит так мило.

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