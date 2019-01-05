2019-01-05T22:33:34+03:00
Спорт

Один из героев ЧМ-2018 Александр Самедов расторг контракт со "Спартаком"

Полузащитник покинул клуб, воспитанником которого является
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Александр Самедов.Александр Самедов.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

34-летний полузащитник Александр Самедов официально расторг контракт со своей командой - "Спартак" (Москва). Об этом было объявлено в субботу, 5 января. Официально ни у кого ни к кому нет претензий - договор был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

- «Спартаку» желаю больших побед. Это мой родной дом, и я всегда буду об этом помнить. Благодарен руководству клуба. А болельщикам хочу сказать огромное спасибо за то, как они встретили меня после возвращения, как поддерживали команду. Спасибо всем! - заявил Самедов в интервью пресс-службе футбольного клуба "Спартак".

Александр Самедов впервые сыграл за столичный клуб 16 лет назад - в ноябре 2002 года. Но затем покинул команду и с 2005 по 2017 годы играл за "Локомотив" (2005-2008,2012-2016), ФК "Москва" (2008-2009) и "Динамо" (2010-2012).

На прошедшем летом 2018 года чемпионате мира по футболу в России Александр Самедов сыграл 5 матчей. Всего Самедов провел за «Спартак» 109 матчей и забил 15 мячей. За сборную России полузащитник сыграл в 53 встречах (7 голов).

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Россия - Швейцария 5 января 2019: прямая онлайн-трансляция матч за 3-е место молодежного чемпионата мира по хоккею
Хоккей, матч Россия - Швейцария 5 января 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 6 января 2019 года из-за разницы в часовых поясах. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч за 3-е место МЧМ-2019 по хоккею
Россия - США 4 января 2019: прямая онлайн-трансляция матч полуфинала молодежного чемпионата мира по хоккею
Хоккей, матч Россия - США 4 января 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 5 января 2019 года из-за разницы в часовых поясах. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч полуфинала МЧМ-2019 по хоккею
Россия - Словакия 2 января 2019: прямая онлайн-трансляция матча четвертьфинала молодежного чемпионата мира по хоккею
Хоккей, матч Россия - Словакия 2 января 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 3 января 2019 года из-за разницы в часовых поясах. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч МЧМ-2019 по хоккею
Манчестер Сити - Ливерпуль 3 января 2019: прямая онлайн-трансляция матча 21 тура чемпионата Англии по футболу
Футбол, матч Манчестер Сити - Ливерпуль 3 января 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 3 января 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 21 тура чемпионата Англии по футболу 2018/2019
Россия - Канада 31 декабря 2018: прямая онлайн-трансляция матча молодежного чемпионата мира по хоккею
Хоккей, матч Россия - Канада 31 декабря 2018. Прямая онлайн-трансляция состоится 1 января 2019 года из-за разницы в часовых поясах. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч МЧМ-2019 по хоккею
Новости 24
В России появятся юбилейные монеты с комплексами «Тополь» и «Ярс»
Протестующие в Париже сожгли плавучий ресторан
Роспотребнадзор разработал законопроект о защите генома россиян
В США засомневались, нужно ли выводить все войска из Сирии
Озвучена причина смерти Криса Кельми
Экс-министр финансов Московской области отказался признать вину в многомиллиардном мошенничестве
Радикалы анонсировали акцию у собора Украинской Православной Церкви в Чернигове
Похороны актера Владимира Дыховичного пройдут не в России
Дмитрий Медведев подписал указ о выплатах жильцам обрушившегося дома в Магнитогорске
За 2019 год в Москве откроют 14 новых станций метро
Игоря Верника оштрафовали за езду на джипе по тротуарам
Умер актер Дариус Перкинс
Посольство РФ: британское правительство втягивает королевскую семью в антироссийскую пропаганду
В центре Парижа полиция отбилась от «желтых жилетов» слезоточивым газом
Президент Украины и Вселенский Патриарх наградили друг друга