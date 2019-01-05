Один из героев ЧМ-2018 Александр Самедов расторг контракт со "Спартаком"

34-летний полузащитник Александр Самедов официально расторг контракт со своей командой - "Спартак" (Москва). Об этом было объявлено в субботу, 5 января. Официально ни у кого ни к кому нет претензий - договор был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

- «Спартаку» желаю больших побед. Это мой родной дом, и я всегда буду об этом помнить. Благодарен руководству клуба. А болельщикам хочу сказать огромное спасибо за то, как они встретили меня после возвращения, как поддерживали команду. Спасибо всем! - заявил Самедов в интервью пресс-службе футбольного клуба "Спартак".

Александр Самедов впервые сыграл за столичный клуб 16 лет назад - в ноябре 2002 года. Но затем покинул команду и с 2005 по 2017 годы играл за "Локомотив" (2005-2008,2012-2016), ФК "Москва" (2008-2009) и "Динамо" (2010-2012).

На прошедшем летом 2018 года чемпионате мира по футболу в России Александр Самедов сыграл 5 матчей. Всего Самедов провел за «Спартак» 109 матчей и забил 15 мячей. За сборную России полузащитник сыграл в 53 встречах (7 голов).