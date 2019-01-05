2019-01-05T22:50:53+03:00
Спорт

Норвежский лыжник назвал российских спортсменов тупыми, а потом передумал

Кристер Холунн нелестно высказался после этапа "Тур де Ски"
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Норвежский лыжник обидел русских.Норвежский лыжник обидел русских.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Бронзовый призер Олимпиады в Пхенчахне 2018 норвежский лыжник Кристер Холунн после окончания предпоследнего этапа лыжной многодневки "Тур де Ски" устроил небольшое шоу с высказываниями. Эту гонку выиграл напарник Холунна - Йоханнес Клэбо. А вот лидер российской команды Сергей Устюгов занял лишь 16-е место. И вот Холунн говорит такой про русских лыжников:

- Они тупые! Все слышали, что Устюгов отстает, и тут четверо русских выходят вперед, а он... Я засмеялся про себя, несмотря на усталость. Все же поняли, что Устюгов отстает, а они рванули вперед. Это было забавно.

Кристер Холунн сам занял 7-е место, уступив сразу нескольким российским спортсменам. Однако же потом передумал и извинился в личном Инстаграме:

- Приношу извинения сборной России за некорректный комментарий журналистам после гонки. Вы хорошие. Вы делаете лыжные гонки увлекательными для нас, норвежцев.

При этом, главный тренер сборной России Маркус Крамер заявил в интервью изданию Dagbladet.

- Устюгов сказал мне, что его мышцы забиты. Он чувствовал усталость. Вы сами видели, что произошло на финише. А у нас есть еще один гощник, который хотел воспользоваться шансом, - заявил Крамер, намекая на ставшего третьим Александра Большунова.

Для Большунова эта "бронза" тоже была полезна - он улучшил свои позиции в общем зачете Кубка мира, где продолжает занимать первое место. Ну а завтра, 6 января, в Италии пройдет последний этап "Тур де Ски".

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