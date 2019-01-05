Александр Куренной: Франция экстрадировала экс-министра Подмосковья, требовавшего признать его «политическим беженцем»

- Редкий случай в условиях напряженных отношений между нашей страной и Западом – родина Вольтера и Дидро выслала в Москву Алексея Кузнецова, в недавнем прошлом крупного подмосковного чиновника…

- Напомню, в 2000-е он возглавлял министерство финансов Подмосковья. Несколько лет назад был обвинен в мошенничестве, а также ряде других преступлений. Но ему удалось скрыться за границей.

- Почему его так долго не выдавали – факты ведь были «убойные»?

- Да, дело об экстрадиции Кузнецова тянулось более пяти лет. В итоге наша Генпрокуратура, не без помощи французских коллег из прокуратур Экс-ан-Прованса и Лиона, добилась, чтобы Кузнецова судили там, где он натворил дел...

- Так в чем были сложности?

- Преступления бывшего подмосковного вице-премьера наши правоохранительные органы выявили не сразу. Прошло время после их совершения. А уголовное дело было возбуждено, когда Кузнецов уже перестал быть заместителем председателя Правительства и министром финансов Подмосковья.

- Но не это - главная причина столь долгих разбирательств?

- Кузнецов совершал преступления изощренные. Ущерб был причинен многомиллиардный. И ресурсы, которыми он располагал за границей, экс-министр смог использовать для того, чтобы представить себя политическим противником российских властей…

- Однако стать жертвой «политически мотивированного заочного уголовного преследования» ему не удалось?

- После задержания Кузнецова во Франции 5 июля 2013 г. по линии Интерпола, Генпрокуратура России вела подробные консультации с коллегами из Франции. Решили добиваться выступления нашего представителя перед французским судом во время процесса экстрадиции.

- То есть, наше ходатайство их суд удовлетворил?

- Да, и это стало одним из первых случаев выступления представителя Генпрокуратуры России во французском суде по делу об экстрадиции по нашей страны о выдаче.

- Один французский суд решил Кузнецова выслать, другой - вышестоящий - отменил решение. Но в результате…

- В апелляционном суде, расположенном в Лионе, слушания состоялись в сентябре 2014 г. Адвокаты Кузнецова утверждали, что Россия свои международные обязательства по соблюдению прав и свобод Кузнецова в случае его выдачи не станет соблюдать. Но наш представитель, выступая перед судом на французском языке, опроверг эти утверждения и политический характер уголовного преследования Кузнецова.

- Какие аргументы представителя нашей Генпрокуратуры показались французам особенно убедительными?

- Он обратил внимание французского суда на то, что, если б обвинения такого рода адресовались финансовому чиновнику французского департамента, тот предстал бы перед французским судом в 100 случаях из 100. Представитель Генпрокуратуры России ответил на вопросы судей, прокурора и адвокатов Кузнецова.

- Итог…

- В итоге и второй французский апелляционный суд решил выдать Кузнецова. В марте 2015-го это решение утвердил Кассационный суд Франции.

- Но прошло почти 4 года?...

- Кузнецов требовал от французских властей признать его политическим беженцем, заочно преследуемым в России за свои убеждения. Но французские власти отказали ему в этом. Французский суд признал законным этот отказ.

- С апреля 2017 г. он был под домашним арестом?

- Да. В ноябре 2017 г. премьер-министр Франции подписал декрет об экстрадиции Кузнецова в Россию. Этот декрет был обжалован в высший административный судебный орган Франции – Госсовет.

Государственный совет Французской Республики 28 декабря 2018 года отклонил поданную Кузнецовым жалобу на декрет о выдаче.

3 января 2019 года, в сопровождении сотрудников ФСИН России и российского Бюро Интерпола бывший высокий подмосковный чиновник экстрадирован в Россию.

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