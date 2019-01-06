2019-01-06T01:07:18+03:00
В мире

«Комната страха» убила пять девушек в Польше

Отсутствие «нормального аварийного выхода» привело к трагедии при пожаре
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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В трагедии погибли пять девушек, ещё один человек серьёзно раненВ трагедии погибли пять девушек, ещё один человек серьёзно раненФото: REUTERS
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Группа беспечных молодых людей отправляется на вечеринку, но вместо «развлекушек» попадает в кровавую баню, и из шести героев в живых остаётся только один… Увы, этот расхожий сюжет голливудских ужастиков стал реальностью для юных жителей польского города Кошалин. С полдюжины ребят в возрасте 15-20 лет решили оригинально отметить день рождения подруги, вместе сходив в «комнату-квест». Это цепочка помещений, выбраться из которой можно, сообща решая логические задачи с помощью разбросанных там и сям подсказок.

Но что-то пошло не так — около 17:00 4 января в аттракционе начался пожар, когда подъехали огнеборцы, пламя уже рвалось из окон. В трагедии погибли пять девушек, ещё один человек серьёзно ранен. Наиболее вероятная причина — утечка бытового газа рядом с отопительной системой (тип этого устройства в СМИ не упоминается, но речь вполне может идти о газовой горелке, которая подогревает воду, автоматически включаясь от «искрового зажигания», стоит только открыть в доме кран: соседство, без должного ухода весьма опасное).

Учитывая, что реальный владелец «комнаты-квеста» до сих пор не установлен, надо думать, и на пожарную безопасность хозяева объекта тоже смотрели спустя рукава.

— Будь здесь нормальный аварийный выход, девочки, скорее всего, спаслись бы, — сообщили журналистами сотрудники государственной противопожарной службы.

Действительно, по всем нормам из таких публичных помещений должно быть два независимых выхода с чёткими маркировками «Exit». Но квест — это лабиринт полутёмных коридоров с прямо противоположной задачей: максимально осложнить маршрут для участников. Скорее всего, подростки даже не сразу поняли, что это настоящий пожар, а не сюжетные спецэффекты, а потом впали в панику, задохнулись в дыму. Хозяева «квестов» делают внутри самые экстравагантные интерьеры, в погоне за впечатлением часто применяя легко воспламеняемые и токсичные материалы.

Сейчас в стотысячном городке объявлен траур, по всей стране начаты массовые проверки тысяч других «комнат-квестов».

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