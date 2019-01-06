Итог матча Россия - Швейцария: наши выиграли бронзовые медали чемпионата мира, победив 5:2

В ночь с субботы на воскресенье по московскому времени хоккеисты молодежной сборной России завершили свои выступления на чемпионате мира в Канаде. На льду "Роджерс Арены" в Ванкувере наши играли с командой Швейцарии. Баланс сил перед началом игр был прост - еще никогда в истории сборная России не проигрывала матчей за 3-е место на молодежных чемпионатах мира. Нашим в этих играх просто нет равных.

На 4-й минуте матча счет в поединке открыл Кирилл Слепец. Никита Шашков на 13-й удвоил преимущество команды России. Однако же, на старте второго периода Нюссбаумер на 24-й минуте сокращает разрыв в счете. Но Клим Костин, наш капитан, на 32-й минуте увеличивает вновь разрыв до 2 шайб - 3:1. Проходит еще 3 минуты и Брюшвайле сокращает разрыв - 3:2.

На старте же третьего периода Кирилл Слепец делает дубль в этой игре - 4:2. А на 57-й минуте делает хет-трик, ставя точку - наши выигрывают 5:2.

Хоккеисты молодежной сборной России после неудачи год назад и проигрыша в четвертьфинале США 2:4 выигрывают бронзовые медали молодежного ЧМ 2018-2019.

Сегодня чуть позже пройдет финальный матч молодежного чемпионата мира по хоккею. За золото турнира сразятся команды Финляндии и США.

Следующий молодежный чемпионат мира впервые с 2016 года пройдет в Европе. Турнир состоится в Чехии и его примут два города - Острава и Тршинец. Матчи пройдут с 26 декабря 2019 по 5 января 2020 года.