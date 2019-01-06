Итоги года в кинопрокате: люди любят звериный оскал Тома Харди

Оставим в стороне «новогоднюю битву», о которой мы уже писали. Люди и безо всякого Нового года, до всех «Акваменов», «Гринчей», «Т-34» и «Полицейских с Рублевки» в течение 2018 года активно смотрели кино. ТАСС уполномочен заявить: «доля отечественных фильмов в кинопрокате достигла 28,9% по количеству посещений, а также 27,5% по кассовым сборам». Но это произошло фоне общего снижения рынка кинопроката примерно на 7%. О главных киноитогах 2018 года мы поговорили с Александром Нечаевым, заместителем главного редактора журнала «Бюллетень кинопрокатчика».

СЧАСТЬЕ ЗАКОНЧИЛОСЬ ВО ВТОРОМ ПОЛУГОДИИ

- В первом полугодии 2018 года российское кино сметало на своем пути все. «Движение вверх» формально вышло 27 декабря 2017 года, но по-настоящему раскрыло свой кассовый потенциал в начале 2018-го, в новогодние каникулы - заработало в СНГ 3 миллиарда рублей. Для российского кино - абсолютный рекорд. Причем «Движение вверх» почти в два раза превзошел кассовый рекорд «Последнего богатыря». Ну, а потом, что называется, пошло: внезапно «выстрелила» комедия «Я худею», фантастически успешным стал фильм «Лед», удачно прошел режиссерский дебют Данилы Козловского «Тренер»… И в то же время голливудские фильмы сдавали позиции. Половина общей кассы вплоть до мая делалась российскими фильмами, такого никогда еще не бывало. Но мы говорим только о начале 2018-го…

Движение вверх. Трейлер (2017)

- …потому что потом этот период «прухи» довольно резко закончился.

- Да, к сожалению. Во втором полугодии наоборот, российское кино начало сдавать свои позиции. Просто закончились хиты. Летом еще и случился Чемпионат мира по футболу, который отнял киноходящую аудиторию - люди сидели у телевизоров, ходили в бары и на стадионы, смотрели матчи. А во время ключевого для нашей сборной матча Россия-Хорватия, который пришелся на субботу - обычно самый популярный у кинозрителей день - кинотеатры вообще были полупустыми. Все были прикованы к телеэкранам, или дома, или в барах.

Фильм "Движение вверх" побил все рекорды проката для отечественных картин.

И как-то так совпало, что примерно с того момента и продюсеры перестали предлагать контент, интересный зрителю. У нас плохо работают феминистские концепции - «Восемь подруг Оушена» с Сандрой Буллок и еще семью артистками в главных ролях, прозвучали в США, а в России прошли без особого блеска. У нас совершенно не работают этнические комедии: «Безумные богатые азиаты» очень громко выстрелили в США, а у нас их даже не стали выпускать в прокат… В США еще, например, очень хорошо прошла комедия «Вечерняя школа», ориентированная на молодую афроамериканскую аудиторию - ее у нас как раз выпустили, но она почти ничего не собрала. Проблема даже не в том, что там актеры – не известные широкой общественности афроамериканцы, а в том, что комедия - самый непереводимый, не конвертируемый жанр: что смешно чернокожему американцу или американскому китайцу, не сработает на русском, и наоборот.

Ну, и с российскими хитами вплоть до декабря все было довольно худо. Да, был «Гоголь. Страшная месть», заключительная часть телесериала, который стал киносериалом, он собрал 450 с лишним миллионов. Еще был неожиданно большой хит «Непрощенный» с Дмитрием Нагиевым, собравший почти 400 миллионов. И фильм «Несокрушимый» Алексея Пиманова про войну и танки. На этом все. Только три российских фильма во втором полугодии преодолели планку в 200 миллионов рублей.

Все российское кино во втором полугодии (если не считать фильмы, выходившие под Новый год) собрало чуть больше миллиарда рублей. А в первом один «Лед» собрал полтора. При этом в начале года некоторые российские продюсеры, приободрившись, полагали, что зрителю теперь достаточно показать белое полотно экрана, подсвеченное триколором, чтобы тот рванул в кино. Но, мягко говоря, это не так.

Фрагмент афиши кинокартины "Лед".

ВЫПОЛЗАЕТ «ВЕНОМ»

- А самым кассовым фильмом 2018 года в России оказался «Веном».

- Да, совершенно неожиданно…

Веном - Русский Трейлер 2 (2018).

- Чего там неожиданного? Это фильм для подростков, и если бы мне было 12 лет и я увидел, как морда Венома наползает на лицо Тома Харди, я бы умер от счастья. Естественно, подростки и сделали ему кассу.

- Ну, не знаю, я бы не умер… У Тома Харди очень много поклонников и еще больше поклонниц в нашей стране, но Веном - совершенно не раскрученный у нас персонаж из комиксов. Это не Железный человек. Веном, конечно, появлялся в третьем «Человеке-пауке», но тот фильм уже все забыли. Зрители - не гики, повернутые на комиксах, а обычные люди - практически познакомились с персонажем с нуля.

Но у фильма была очень классная рекламная кампания. Сама по себе физиономия этого чудовища действительно очень впечатляет. И еще: к нам приехал Харди. Раньше это было в порядке вещей - к нам чуть ли не каждый месяц приезжали то Том Круз, то Брэд Питт, то Уилл Смит, а сейчас визиты звезд стали редкостью. Но Том побывал в Москве, провел фотосессию в парке «Зарядье», раздал автографы фанаткам, об этом написали все газеты и сняли сюжеты все телеканалы. Разумеется, это сыграло свою роль.

«Веном» собрал больше, чем 1 миллиард 900 миллионов рублей. Даже больше, чем последние «Мстители» - хотя там была сборная солянка из супергероев, а считается, что это работает лучше, чем фильм с одним героем. В мировом прокате так и есть, но в России воцарился «Веном».

- В следующем году самым кассовым фильмом все-таки явно станут «Мстители: финал» той же студии Marvel.

- Да, скорее всего так и будет. Предыдущие «Мстители» завершались так, что большинство зрителей, их посмотревших, уже чувствуют себя обязанными узнать, чем все-таки все закончилось. Причем в России фильм выйдет даже раньше, чем в США. А если говорить о главных российских премьерах 2019 года, это в первую очередь «Союз спасения» - еще один проект продюсеров Константина Эрнста и Анатолия Максимова и режиссера Андрея Кравчука, тех же самых людей, которые в свое время сняли «Викинга». Это картина о декабристах и восстании 1825 года. Продюсеры, конечно, рассчитывают на сопоставимые сборы (а «Викинг» собрал полтора миллиарда рублей). Но что получится - посмотрим.

В Интернет выложили трейлер четвертой части фильма "Мстители".

САМЫЕ КАССОВЫЕ ФИЛЬМЫ 2018 ГОДА В РОССИИ *

1. «Веном», 1,921 млрд рублей.

2. «Мстители. Война бесконечности», 1,884 млрд.

3. «Фантастические твари: преступления Грин-де-Вальда», 1,519 млрд.

4. «Лед», 1,452 млрд.

5. «Дэдпул-2», 1,240 млрд.

6. «Монстры на каникулах-3: море зовет», 1,129 млрд.

7. «Мир Юрского периода-3», 1,103 млрд.

8. «Богемская рапсодия», 976 млн.

9. «Черная пантера», 957 млн.

10. «Мег: монстр глубины», 869 млн.

*По данным журнала «Бюллетень кинопрокатчика». Это рейтинг на конец декабря. В него не попали такие фильмы, как «Аквамен», «Гринч», «Полицейский с Рублевки» и т.д., которые доберут деньги за время каникул и войдут в рейтинг самых кассовых картин 2018 года. Также в него не включен фильм «Движение вверх», который технически является фильмом 2017 года - он вышел в прокат 27 декабря 2017-го.