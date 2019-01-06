Гелена Кандель: Самолёт «Иосиф Кобзон» уже на взлетной полосе. Эти снимки нашей семье передала дочь Валентины Терешковой - Елена

В эти праздничные дни в социальных сетях впервые появилось фото самолета "Иосиф Кобзон".

Напомним - мы уже писали о том, что имя выдающегося певца, политического и общественного деятеля будет носить среднемагистральный лайнер Boeing 737-800 - его планировали поставить Аэрофлоту в декабре 2018-го, и сразу же ввести в эксплуатацию на внутренних и международных линиях.

- Наша семья очень благодарна Аэрофлоту за такое участие и за такое увековечивание памяти Иосифа Давыдовича Кобзона, - сказала в эфире Радио "Комсомольская правда" сестра певца и политика, известный музыкальный педагог Гелена Кандель. - Я думаю, своей жизнью и своим творчеством Иосиф "подписал" себе право на такую вечную жизнь среди нас. Ну, - и, конечно, очень приятно, что вот такая память - в виде самолета, который будет летать над нами. Это тоже потрясающее явление и событие.

Гелена Кандель.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Гелена Михайловна, а как вы прокомментируете появление снимков в соцсетях, кто сделал это первое фото?

- Сфотографировали самолет частные лица. А мне прислала снимок дочь Валентины Владимировны Терешковой - Елена Андрияновна. (Её отцом был космонавт N 3 Андриян Николаев. - А. Г.) Для нас это - счастливое событие. А у меня такие чувства - и грусть, и радость - одновременно.

Иосиф Давыдович исколесил и облетал всю страну. Он побывал во всех уголках Советского Союза. Хотя - с самолетами у него были разные происшествия - и падал над тайгой, и всякое бывало.

Но, тем не менее, у него было огромное уважение к людям этой профессии. И большая дружба связывала его с летчиками - с Георгием Масаловым, Марком Галаем...

И, конечно, летчики - космонавты бывали у нас дома, я храню трогательные подарки нашей маме - и от Валентины Терешковой, и от Виталия Севастьянова...

Мама очень переживала, когда они были в полёте. И когда они прилетали - приходили к маме на вареники.

Валентина Владимировна до сих пор не может забыть её котлеты...

Так что, видите - все связано. Такие воспоминания интересные.

- Ну, вот я был с Иосифом Давыдовичем тоже несколько раз в полёте... Если считать туда-обратно - более 20 полетов получается: это Ростов-на-Дону, когда мы в борющийся Донбасс ездили, это Забайкалье - Агинский бурятские округ, которые он представлял в Госдуме, это Сирия... И я много раз был свидетелем того, как он тепло общался с экипажами...

- Иосиф Давыдович вообще никогда и ни к кому не относился с высокомерием. Но к летчикам у него было особое отношение...

Иосиф Кобзон и Александр Гамов. Аэропорт Ростов-на-Дону. На пути в Донбасс. 2016 г.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Я воспользуюсь моментом и поблагодарю всех поклонников творчества Иосифа Кобзона. Оказывается, их так много, и так много молодых. Есть такой сайт, где более четырёх тысяч молодых людей выражают своё отношение к творчеству Иосифа Давыдовича. Это очень приятно.