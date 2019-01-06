2019-01-06T17:31:20+03:00
Спорт

Россиянин Сергей Устюгов стал вторым в общем зачете многодневки "Тур де Ски"

На финише он почти нагнал норвежца Йоханнеса Клэбо
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Сергей Устюгов едва не нагнал норвежца Клэбо на финише.Сергей Устюгов едва не нагнал норвежца Клэбо на финише.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В итальянском Валь-ди-Фьеме сегодня, 6 января, прошел последний этап престижной лыжной многодневной гонки "Тур де Ски". Завершались соревнования гонкой спринтерской - 9 километров спортсменам предстояло пройти в гору. И в этом бою наш Сергей Устюгов показал себя с отличной стороны. На старт последнего этапа он вышел, проигрывая 1 минуту и 20 секунду лидировавшему в общем зачете норвежцу Йоханнесу Клэбо.

И к финишу от этих 80 секунд преимущества у норвежца осталось лишь 16,7 секунды. Устюгов в общем зачете остался на втором месте. Третьим к финишу приехал еще один норвежский лыжник - Симен Хегстад Крюгер, проигравший 48.8 секунды победителю.

Другие россияне расположились чуть ниже - Александр Большунов стал пятым с отставанием в 1 минуту 26,6 секунды. Андрей Мельниченко - шестой, проиграв 1 минуту 37,1 секунды. Денис Спицов - восьмой, а Андрей Ларьков на 10-й итоговой позиции.

Для Йоханнеса Клэбо это - первая в карьере победа в общем зачете "Тур де Ски". А вот Сергей Устюгов два года назад, в начале 2017 года, побеждал в этой многодневке.

Отметим, что ранее в женском зачете второе место в общем зачете заняла Наталья Непряева. Это - первый в истории многодневки случай, когда россиянка заняла место в тройке лучших "Тура". До этого в 2008 году Ольга Рочева заняла пятое место, и это было лучшим результатом российских лыжниц. В пятерке оказались еще две наших спортсменки - Анастасия Седова стала четвертой, а Юлия Белорукова пятой. А победила же здесь норвежка Ингвильд Эстберг.

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