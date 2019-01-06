2019-01-06T20:46:05+03:00
Общество

Росгвардия взяла шефство над раненым сирийским мальчиком

Российские врачи спасли ребенку раненую ногу, и обещали помочь вернуться к нормальной жизни
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Военнослужащие Росгвардии навестили находящихся на излечении в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии 10-летнего сирийского мальчика Ахмата Аль Иссу и его маму Кариму. Фото: РосгвардияВоеннослужащие Росгвардии навестили находящихся на излечении в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии 10-летнего сирийского мальчика Ахмата Аль Иссу и его маму Кариму. Фото: Росгвардия
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Военнослужащие Росгвардии навестили находящихся на излечении в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии 10-летнего сирийского мальчика Ахмата Аль Иссу и его маму Кариму. По решению руководства Федеральной службы ведомство взяло шефство над раненым мальчиком и его мамой в период их лечения в России.

Представители Росгвардии поздравили подопечных с наступившим Новым годом, пожелали им скорейшего выздоровления и вручили подарки - игрушки, сладости и продукты.

"Шефство над попавшим в беду сирийским мальчиком является одним из проводимых ведомством мероприятий по социальной поддержке детей и подростков", - заявил начальник Главного управления по работе с личным составом Росгвардии генерал-майор Николай Рябчиков.

О состоянии мальчика представителям Росгвардии рассказал директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Валерий Митишев. Он отметил, что врачи института делают все возможное для лечения Ахмата. Используются уникальные современные диагностические методы исследования. Существенную поддержку организации лечебного процесса оказывает Департамент здравоохранения Москвы. Все это способствует скорейшему выздоровлению юного пациента.

Напомним, ребенок пострадал в 2018 году в момент подрыва минометного снаряда в городке Мухайям Эль-Ярмук недалеко от Дамаска. В результате взрыва он лишился ноги. Голень второй оказалась тяжело ранена.

Первыми на месте оказались военнослужащие российской военной полиции. Они оперативно доставили раненого в ближайшую городскую больницу. Позднее по их ходатайству ребенка перевели в Главный военный госпиталь Минобороны Сирии. К сожалению, во время лечения у Ахмата начались осложнения, которые могли привести к ампутации второй ноги. Требовалась сложнейшая операция, однако технические возможности сирийского лечебного учреждения не позволяли ее провести.

На помощь мальчику пришли российские врачи. Они заметили подростка во время визита, организованного координационным советом Следственного комитета России по вопросам оказания помощи детям, пострадавшим в результате гуманитарных катастроф, стихийных бедствий, террористических актов и вооруженных конфликтов.

Ребенка было решено экстренно доставить в Россию для сложного хирургического вмешательства. Благодаря совместным действиям российской и сирийской сторон 12 декабря самолет с мальчиком приземлился в аэропорту Москвы. Оттуда его доставили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

Ахмату уже провели несколько сложных операций, которые помогли сохранить ногу.

"Федеральная служба приложит все усилия, чтобы помочь Ахмату вернуться к нормальной жизни", - заявил руководитель департамента по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества Росгвардии генерал-майор Александр Веклич.

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