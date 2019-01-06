2019-01-06T23:36:38+03:00
Общество

Владимир Ресин, советник мэра Москвы, помощник Патриарха: В 2018-м в столице зазвонили колокола 11 новых церквей, сооружается еще 100 храмов

Об этом накануне Рождества советник мэра Москвы и помощник Патриарха рассказал в эфире Радио "Комсомольская правда" [аудио]
Александр ГАМОВ@gamov1
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Советник мэра Москвы, помощник Патриарха Владимир РесинСоветник мэра Москвы, помощник Патриарха Владимир РесинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Владимир Ресин: «В 2018-м в столице зазвонили колокола 11 новых церквей, сооружается еще 100 храмов»

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- Владимир Иосифович, это уже традиция - мы с вами каждый год, перед Рождеством, обсуждаем - сколько новых храмов появилось в Москве, где уже зазвонили новые колокола?..

- В 2018-м мы, как и обещали, 11 новых храмов в столице уже сдали, 10 храмов начали строить - с фундамента. И, таким образом, сейчас всего сооружаем 100 храмов.

Кроме этого, поставили с десяток деревянных церквей - временных, в разных районах Москвы, и там уже создаются приходы. А в дальнейшем на месте деревянных будут возведены постоянные храмы.

А всего за это время...

- То есть, за те восемь лет, пока вы по поручению мэра Сергея Собянина и Патриарха Кирилла возводите храмы.

- ...да - построено более 80 крупных храмовых комплексов. И уже из тех, что сейчас строятся, мы планируем в 2019-м сдать 10.

- Получается, что программа "200 храмов", похоже, будет перекрыта.

- Так ведь и Москва по своей территории за это время увеличилась в два с половиной раза, сегодня храмы строятся и на новых площадях тоже, поэтому и программа наша теперь - намного масштабнее.

- Понятно... И новые объекты по-прежнему создаются в тех местах, где до этого ещё не было приходов. Правильно?

- Ну, конечно. В основном же новые храмы - в шаговой доступности. То есть, недалеко от жилых домов, чтобы люди могли их посещать даже, не пользуясь транспортом - то есть, можно дойти пешком, не надо, как раньше, ехать куда-то на метро или на электричке.

- А сколько вообще за восемь лет появилось новых приходов?

- Около 200, потому что приход обычно создаётся ещё до того, как построят храм. И, конечно, за это время обрели храмы и участвуют в приходской жизни сотни тысяч человек.

- Насколько мне известно, эти храмы строятся не на бюджетные средства, в основном - на пожертвования верующих, меценатов...

- Не в основном, а - полностью возводятся с использованием только внебюджетных источников. В этом участвуют сами прихожане.

- Но и представителей других официальных конфессий вы тоже не обижаете...

- Саша, ни в коем случае. Каждая конфессия в Москве решает этот вопрос с учетом своих возможностей. Земля для этого выделяется. Мы этому никак не препятствуем, а, наоборот, - содействуем. С моим участием - как помощника мэра - построены и мечети, и синагоги, и помещения, где могут помолиться и буддисты...

- Спасибо вам огромное. С наступившими праздниками!

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