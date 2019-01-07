2019-01-07T00:38:07+03:00
Политика

Жителям Сирии начали раздавать теплые вещи

Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 2032 гуманитарных акции
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
Поделиться:
Температура ночью в Дамаске уже не превышает 10 градусов. Фото: Антон Новодережкин/ТАССТемпература ночью в Дамаске уже не превышает 10 градусов. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Изменить размер текста:

В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на мирное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни. Об этом на брифинге заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

"За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведено две гуманитарных акции в населенных пунктах Эль- Хусуйния провинции Дейр-эз-Зор и Умм-Джурн провинции Алеппо, в ходе которых выдано 1000 продовольственных наборов и 500 комплектов теплых вещей", - отметил Соломатин.

Температура ночью в Дамаске уже не превышает 10 градусов.

Отмечается, что с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 2032 гуманитарных акции. Общий вес гуманитарного груза составил 3197,4 тонны.

В Сирии продолжается возвращение беженцев. В места прежнего проживания возвратилось 214 607 человек. Продолжается оказание содействия в восстановлении инфраструктуры и создании условий для возвращения беженцев. По состоянию на 5 января 2019 года восстановлено 30 987 жилых домов, 718 образовательных и 129 медицинских учреждений. Отремонтировано 963 км автомобильных дорог.

Но несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований. В течение суток боевики совершили обстрелы нескольких населенных пунктов на окраинах Алеппо.

Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

Еще больше материалов по теме: «Война в Сирии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Александр БОЙКО

 
Читайте также
Новости 24
Путин встретил Рождество в храме, где был крещен
В Совфеде прокомментировали новые публикации британских СМИ по делу Скрипалей
Самолеты ВС Израиля атаковали военные посты ХАМАС в секторе Газа
Венесуэла вновь обвинила США в подготовке госпереворота
Женщин Саудовской Аравии начнут оповещать о разводе по СМС
Трамп подтвердил сообщения о ликвидации боевика «Аль-Каиды»*
В Черном море появился американский десантный корабль
Глава NASA прокомментировал отмену приглашения Рогозину в США
Сериал «Викинги» продолжать не будут
На Украину из Стамбула доставили томос автокефалии «новой церкви»
Из-за мощного землетрясения на границе Ирана и Ирака пострадали более 30 человек
В Британии рассказали, кого больше боятся - СВР или ГРУ
Заключенный, которого не могли казнить 11 лет, свел счеты с жизнью
Терминал лондонского аэропорта закрыли из-за подозрительного предмета