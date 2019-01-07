Жителям Сирии начали раздавать теплые вещи

В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на мирное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни. Об этом на брифинге заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

"За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведено две гуманитарных акции в населенных пунктах Эль- Хусуйния провинции Дейр-эз-Зор и Умм-Джурн провинции Алеппо, в ходе которых выдано 1000 продовольственных наборов и 500 комплектов теплых вещей", - отметил Соломатин.

Температура ночью в Дамаске уже не превышает 10 градусов.

Отмечается, что с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 2032 гуманитарных акции. Общий вес гуманитарного груза составил 3197,4 тонны.

В Сирии продолжается возвращение беженцев. В места прежнего проживания возвратилось 214 607 человек. Продолжается оказание содействия в восстановлении инфраструктуры и создании условий для возвращения беженцев. По состоянию на 5 января 2019 года восстановлено 30 987 жилых домов, 718 образовательных и 129 медицинских учреждений. Отремонтировано 963 км автомобильных дорог.

Но несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований. В течение суток боевики совершили обстрелы нескольких населенных пунктов на окраинах Алеппо.

Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.