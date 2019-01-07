2019-01-07T13:30:52+03:00
Экономика

В прошлом году курильщиков оштрафовали на 74 млн рублей

Больше всего денег за курение в общественных местах заплатили москвичи и жители Краснодарского края
Софья РУЧКО
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Число курящих в России снижается из года в год.Число курящих в России снижается из года в год.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Более 74 млн руб. заплатили россияне в 2018 году за то, что курили в общественных местах.

Антитабачный закон действует у нас с 2013 года. Он запрещает дымить в ресторанах и кафе, в образовательных и здравоохранительных учреждениях, на вокзалах, в аэропортах, подъездах жилых домов и, конечно, на детских площадках. Нельзя сидеть с папироской на пляжах и в гостиницах.

Размер штрафа для нарушителей составляет от 500 до 3 тыс. руб. Больше всего – 2-3 тыс. руб. – придется заплатить за курение на детских площадках.

Число курящих в России снижается. По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2009 году курило 39% россиян, а в 2017-ом – уже 29%. Никотиновая зависимость – преимущественно удел мужчин. 45% представителей сильного пола курят. Среди женщин дымит всего 15%.

Минздрав планирует делать многое для того, чтобы количество курильщиков продолжило снижаться. В ход могут пойти такие меры как распространение антитабачного закона на вейпы и кальяны. И способы совсем радикальные: запрет продажи табака. Но это может случиться не раньше 2050 года.

По мнению курильщиков, самыми эффективными мерами антитабачной кампании стало подорожание табака и запрет на курение в общественных местах.

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