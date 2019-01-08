Звезды в бикини: Подруга Киркорова оголила ягодицы, а Волочкова выбрала купальник за 5 тысяч рублей

Какой звёздный отпуск без дефиле бикини? В своих блогах знаменитые красотки выложили пленительные фото в купальниках, а мы с нашим экспертом, модным блогером Алисой Забавой рассмотрели, насколько удачный выбор сделали звезды.

zabavaofficiall Алиса Забава

Виктория Романец

- Звезда проекта «Дом-2» Виктория Романец проводит каникулы на Красной поляне. В канун Рождества там царила плюсовая температура. Это обстоятельство, судя по всему, и сподвигло Викторию обнажиться в снегах до купальника.

_viktoriya_14 ЖИВИТЕ ЯРКО .ЧТОБ БЫЛО ЧТО ВСПОМНИТЬ

Если бы не смоляные локоны Романец, то с первого взгляда может показаться, что за шлемом скрывается Памела Андерсон. Помните, у неё был точно такой же купальник в «Спасателях Малибу». У мужчин, безусловно, перехватывало дыхание при виде такой красоты. Что и говорить: с такими формами, как у Памелы и Виктории, любая модель купальника будет хороша, -считает модный блогер Алиса Забава.

Анастасия Волочкова

volochkova_art Какое утро без шпагата.?

- Балерина, как всегда, выбрала для отпуска на Мальдивах микро-бикини.

Наверное, в нашем шоу-бизнесе артистка носит самые откровенные купальники. Цена у них демократичная - около 5 тысяч рублей за комплект, - открывает секрет балерины наш эксперт Алиса Забава.

Зара

- Восточная красавица Зара отдыхает в райском местечке Бора-Бора. И даже на краю земли певица следит за своим фирменным стилем. Аккуратный чёрный купальник со стильным ремешком, подчеркивающим тонкую талию, кокетливые серьги и роскошная шляпка. Не зря читатели «КП» назвали Зару самой сексуальной артисткой 2018 года. Певица обладает эффектной внешностью, но умудряется выглядеть достойно, а не вульгарно, как многие ее коллеги.

zara_music La ora na! La ora! #Tahiti

Мишель Серова

- Дочь певца Александра Серова Мишель прекрасно смотрелась бы на Бали в самом откровенном купальнике. Благо фигура позволяет. Но скоро у Мишель свадьба, жених (дочь артиста пока не показывает своего спутника подписчикам -Ред.), видимо, посоветовал спрятать красоту под лёгким халатиком.

mishel_serova Сегодня прекрасная погода с самого утра

Лена Ленина

- Даже в отпуске писательница и светская львица Лена Ленина не расстаётся со спортивными снарядами. Поэтому может себе позволить надеть смелое бикини в горошек.

lenaleninaofficial Новый год с новой мотивацией!

Катя Гусева

- Этой блондинке приписывают роман с Филиппом Киркоровом. Говорят, что диджей и телеведущая Катя Гусева - новая подруга короля поп-сцены.

Я не знаю подробностей личной жизни Кати. Могу только сказать, что у неё эффектная фигура. Она высокая, статная. Купальник в стиле «ламбада», обнажающий спортивные ягодицы, Кате подошёл идеально.

vjkatyaguseva Отдых , который я заслужила #relaxtime

vjkatyaguseva В жизни человека всегда есть момент для счастья, повод для улыбки и время для мечты.

Мария Погребняк

- Футболист Павел Погребняк и его семья отдыхают в Абу-Даби. Дизайнер Мария Погребняк выбрала для пляжного отдыха закрытый купальник и парео в горошек.

Горох - тренд сезона. Плюс купальник выгодно подчеркивает стройные ноги Марии.

mariapoga_ Отдых подходит к концу каникулы были волшебными

Инна Жиркова

innazhirkova Инна Жиркова

- Жена Юрия Жиркова Инна почему-то всегда выбирает совместные купальники. Дизайнер говорит, что после родов комфортно чувствует себя только в купальниках такого фасона. В первом случае купальник выгодно выделяет пышный бюст красотки, в другом - подчеркивает длину ног.

innazhirkova Хорошего всем настроения

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