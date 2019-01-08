Звезды в бикини: Подруга Киркорова оголила ягодицы, а Волочкова выбрала купальник за 5 тысяч рублей
Какой звёздный отпуск без дефиле бикини? В своих блогах знаменитые красотки выложили пленительные фото в купальниках, а мы с нашим экспертом, модным блогером Алисой Забавой рассмотрели, насколько удачный выбор сделали звезды.
Виктория Романец
- Звезда проекта «Дом-2» Виктория Романец проводит каникулы на Красной поляне. В канун Рождества там царила плюсовая температура. Это обстоятельство, судя по всему, и сподвигло Викторию обнажиться в снегах до купальника.
Если бы не смоляные локоны Романец, то с первого взгляда может показаться, что за шлемом скрывается Памела Андерсон. Помните, у неё был точно такой же купальник в «Спасателях Малибу». У мужчин, безусловно, перехватывало дыхание при виде такой красоты. Что и говорить: с такими формами, как у Памелы и Виктории, любая модель купальника будет хороша, -считает модный блогер Алиса Забава.
Анастасия Волочкова
- Балерина, как всегда, выбрала для отпуска на Мальдивах микро-бикини.
Наверное, в нашем шоу-бизнесе артистка носит самые откровенные купальники. Цена у них демократичная - около 5 тысяч рублей за комплект, - открывает секрет балерины наш эксперт Алиса Забава.
Зара
- Восточная красавица Зара отдыхает в райском местечке Бора-Бора. И даже на краю земли певица следит за своим фирменным стилем. Аккуратный чёрный купальник со стильным ремешком, подчеркивающим тонкую талию, кокетливые серьги и роскошная шляпка. Не зря читатели «КП» назвали Зару самой сексуальной артисткой 2018 года. Певица обладает эффектной внешностью, но умудряется выглядеть достойно, а не вульгарно, как многие ее коллеги.
Мишель Серова
- Дочь певца Александра Серова Мишель прекрасно смотрелась бы на Бали в самом откровенном купальнике. Благо фигура позволяет. Но скоро у Мишель свадьба, жених (дочь артиста пока не показывает своего спутника подписчикам -Ред.), видимо, посоветовал спрятать красоту под лёгким халатиком.
Лена Ленина
- Даже в отпуске писательница и светская львица Лена Ленина не расстаётся со спортивными снарядами. Поэтому может себе позволить надеть смелое бикини в горошек.
Катя Гусева
- Этой блондинке приписывают роман с Филиппом Киркоровом. Говорят, что диджей и телеведущая Катя Гусева - новая подруга короля поп-сцены.
Я не знаю подробностей личной жизни Кати. Могу только сказать, что у неё эффектная фигура. Она высокая, статная. Купальник в стиле «ламбада», обнажающий спортивные ягодицы, Кате подошёл идеально.
Мария Погребняк
- Футболист Павел Погребняк и его семья отдыхают в Абу-Даби. Дизайнер Мария Погребняк выбрала для пляжного отдыха закрытый купальник и парео в горошек.
Горох - тренд сезона. Плюс купальник выгодно подчеркивает стройные ноги Марии.
Инна Жиркова
- Жена Юрия Жиркова Инна почему-то всегда выбирает совместные купальники. Дизайнер говорит, что после родов комфортно чувствует себя только в купальниках такого фасона. В первом случае купальник выгодно выделяет пышный бюст красотки, в другом - подчеркивает длину ног.
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