2019-01-07T17:04:54+03:00
Общество

В Рождество Патриарх навестил онкобольных детей

И поздравил экипаж МКС
Елена ЧИНКОВА@ElenaChinkova
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Патриарх приехал к пациентам Национального медицинского исследовательского центра онкологии им.Блохина. Фото пресс-службы ПатриархаПатриарх приехал к пациентам Национального медицинского исследовательского центра онкологии им.Блохина. Фото пресс-службы Патриарха
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7 января Патриарх Кирилл традиционно навещает с подарками самых нуждающихся и обездоленных. Так, в прошлом году он обедал с бездомными, а на этот раз отправился в одну из крупнейших онкоклиник в Европе - к пациентам Национального медицинского исследовательского центра онкологии им.Блохина. Где его сразу окружили мамы с малышами на руках.

-На основании своего опыта я хотел бы вам передать пожелание, чтобы несмотря ни на какие обстоятельства вы сохраняли живую связь с Богом, молились о себе и своем ребенке, а все остальное сделают квалифицированные врачи. Если мы будем слагать духовный фактор и профессиональный медицинский фактор, то результат будет всегда хороший, - благословлял он детей и взрослых. - Болезнь поражает физическое естество человека, но очень часто он страдает не от физической болезни, а от связанных с ней переживаний. Особенно это касается родных того, кто заболел. Поэтому в первую очередь состояние мам должно быть таким, чтобы это поддерживало ребенка.

Директор онкоцентра Иван Стилиди провел для гостя экскурсию по клинике, а Святейший передал в дар медикам портативный инфузомат - аппарат, представляющий собой насосную станцию для подключения к капельницам и другим системам ввода препаратов.

А далее предстоятель РПЦ поспешил в храм Христа Спасителя, где его ожидала другая праздничная традиция, - поздравление экипажа МКС. Каждый год в Рождество и на Пасху он общается с космонавтами по видеомосту. На сей раз на экране перед ним появился только один космонавт - Олег Кононенко, с которым Патриарх поговорил около десяти минут. Вместе с россиянином на МКС сейчас работают астронавты NASA и Канадского космического агентства Энн Макклейн и Давид Сен-Жак.

"С Рождеством, православные": Патриарх возглавил службу в храме Христа Спасителя и поздравил молодежь роликом в соцсетях

В ночь с 6 на 7 января верующие Русской православной церкви встречают Рождество Христово. Вместе с нами в эту ночь великий христианский праздник отмечают также Иерусалимская, Грузинская, Сербская и Польская православные церкви, монастыри Афона, католики восточного обряда и некоторые живущие по юлианскому календарю протестанты. Тогда же заканчивается и строгий 40-дневный Рождественский пост (подробности)

Патриарх Кирилл поздравляет с Рождеством российского космонавта на МКС

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравляет российского космонавта Олега Кононенко, находящегося на борту Международной космической станции (МКС), с Рождеством. Общение главы Русской православной церкви с членом экипажа МКС проходит в формате видеоконференции, трансляцию которой проводит сайт kp.ru (подробности)

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