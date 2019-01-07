40-летнюю москвичку, отдыхавшую в Таиланде, поместили в искусственную кому

Тайские врачи борются за жизнь 40-летней российской туристки. Ирина Соколова из Москвы приехала в Таиланд в конце декабря вместе с подругой. Женщины остановились в одном из отелей города Паттайя. 2 января Ирине стало плохо, ее госпитализировали в местную больницу.

По предварительной информации, у женщины возникли проблемы с почками.

«У неё камень пошёл в почках. И сейчас она вся отёкшая, потому как почки не работают почти, - написала в соцсетях знакомая Ирины. - Ирина Соколова с диагнозом «септический шок» введена в искусственную кому».

Женщина отмечает, что туристка приехала на курорт без страховки. В итоге за четыре дня госпиталь выставил счет в 1,5 миллиона рублей.

Тем временем в Посольстве РФ в Таиланде рассказали журналистам, что врачи пока не дают разрешение на отправку москвички на родину - по медицинским показаниям. Сейчас ее нельзя перевозить ни обычным рейсом, ни спецбортом, оборудованным всей необходимой медицинской техникой.

В Ириной сейчас в Паттайе находится подруга Ульяна Лаврушкина. Женщина рассказывает, что тайские медики поставили диагноз «вирусно-бактериальная пневмония». Предположительно, женщина заболела еще в России, а после 9-часового перелета и резкой перемены климата произошло обострение.

В посольстве обещают, что помогут решить вопрос с транспортировкой женщины, как только ей станет лучше и врачи разрешат перелет.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что эвакуация одного туриста спецбортом МЧС или частной медицинской компании может стоить до 40 тысяч долларов.

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