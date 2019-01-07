2019-01-07T19:33:04+03:00
Спорт

Делегация ВАДА приедет в Москву 9 января за данными из базы Московской лаборатории

Кажется, в долгом деле будет наконец-то поставлена точка
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Президент ВАДА Крейг Риди.Президент ВАДА Крейг Риди.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В понедельник, 7 января, наконец-то получила свое официальное продолжение долгая история, связанная с ВАДА. Главная антидопинговая организация мира послезавтра пришлет в Москву своих представителей, чтобы те смогли забрать базу данных московской лаборатории. Это - один из главных моментов для полного и окончательного восстановления Российского антидопингового агентства в своих правах.

Работа шла все последние три месяца. И необходимо было решить немало задач по допуску экспертов ВАДА в лабораторию, которая официально опечатана в рамках уголовного дела. Это отмечено в заявлении минспорта России:

- Все это потребовало согласования большого количества процедурных вопросов, в том числе перечня используемого оборудования. На данный момент все технические вопросы урегулированы. И мы ждем приезда экспертов, чей визит планируется 9 января, - приводятся слова главы минспорта РФ Павла Колобкова.

В декабре эксперты были уже в России, но не смогли извлечь данные по причине несертифицированного оборудования. И вот наконец-то вопрос был решен. При этом, согласно сентябрьским договоренностям, данные из РУСАДА необходимо было передать в ВАДА до 31 декабря. Но все-таки главный момент в этой истории наступит 14-15 января, когда соберется специальный комитет, который обсудит соответствие всем нормам работы РУСАДА.

Этот момент уже прояснило в своем развернутом заявлении Всемирное антидопинговое агентство. Все новогодние праздники в западных СМИ царила настоящая истерия. РУСАДА требовали немедленно лишить статуса соответствия кодексу, не дожидаясь никаких дальнейших действий. На что отреагировал экс-глава ВАДА Дик Паунд, который накануне сравнил всех подобных экспертов в "толпой линчевателей". ВАДА же 7 января четко дало понять, что эксперты 9 января приезжают в Россию:

- Делегация ВАДА в составе трех человек прибудет в Москву 9 января для получения базы данных бывшей московской антидопинговой лаборатории. Получение этих сведений позволит продолжить борьбу с допингом. Прошлый визит 17-21 декабря эксперты не смогли получить данные из-за несертифицированного оборудования, не соответствующего российским законам. Но этот вопрос был решен российской стороной, - говорится в заявлении агентства.

14-15 января в итоге соберется комитет по соответствию ВАДА. Он обсудит все полученные данные. А через несколько дней исполнительный комитет агентства уже обсудит рекомендацию от комитета по соответствию, причем все они соберутся в режиме телефонной конференции, а не лично.

Глава комитета по соответствию ВАДА Джонатан Тэйлор, в свою очередь, отметил:

- Когда разрабатывался новый международный стандарт соответствия, то объявление не соответствующим рассматривается как последний шаг. И в результате все данные комитетом получаются с определенной задержкой. К делу РУСАДА комитет будет относиться как и к любому другому. Получив все необходимые данные, комитет передаст все рекомендации исполнительному комитету ВАДА, будучи полностью независимым и лишенный какого-либо влияния извне, как обычно у нас это и происходит.

Сохраняет рабочий настрой и президент ВАДА Крейг Риди. В частности, он заявил:

- Если группа успешно извлечет базу данных, это позволит выйти из затяжной тупиковой ситуации. Исполком WADA в ближайшее время рассмотрит статус РУСАДА независимо от итогов нового визита экспертов в московскую лабораторию.

Отметим, что поскольку изначально речь шла о сроках получения данных в 31 декабря 2018 года, то главы 16 антидопинговых агентств мира уже выступили за повторное наказание РУСАДА. А это грозит спортсменам из России отлучением от участия в международных соренованиях.

Так что теперь дело за визитом экспертов ВАДА в Россию 9 января и заседанием комитета по соответствию, который пройдет 14-15 января. И передаст исполкому окончательную рекомендацию. В свою очередь, он и поставит точку, вынеся решение по данному вопросу.

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